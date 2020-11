Le marathon de Montréal, une histoire de famille pour les Arsenault

Les deux hommes étaient de passage à l’émission Pénélope, jeudi matin, à ICI Première.

Serge Arsenault a fait partie de l’équipe qui a lancé le marathon de Montréal en 1979 et son fils Sébastien vient de remporter l’appel d’offres de la Ville de Montréal pour organiser l'événement à compter de l’an prochain.

Le marathon de Montréal traverse une période tumultueuse. Il a naturellement été annulé à cause de la COVID-19 en 2020 et il avait été marqué par la mort tragique d’un coureur au demi-marathon en 2019.

L’organisation avait été blâmée par la coroner Géhane Kamel, dans son rapport sur le décès de Patrick Neely, 24 ans. La coroner avait parlé d’une série de cafouillages qui ont compromis les chances de survie de M. Neely.

C’est une entreprise américaine qui gérait le marathon de Montréal depuis 2011. Pour Serge Arsenault, il était important que des Québécois reprennent l’événement pour en assurer le rayonnement.

Depuis sept ou huit ans, ça ressemblait à un désert, parce que l’entreprise américaine qui gérait le marathon de Montréal, Rock’n' Roll Marathon, c’est une compagnie et le premier article de leur charte, c’est les profits , dit Serge Arseneault.

Les plus grandes villes du monde comme Paris, New York, Rome, Londres présentent le plus bel aspect de leur ville avec le parcours qu’ils vont mettre en place.

L'ancien organisateur estime qu'il ne faut pas avoir peur de déranger un peu pour présenter un événement de haut niveau.

Il ne faut pas être tiède à Montréal et dire qu’il faut que le marathon ne dérange pas. Serge Arsenault

Son fils Sébastien croit que les autorités municipales seront plus ouvertes à compter de maintenant.

Je suis convaincu qu’on va réussir à offrir un parcours qui va être génial, qui va être stimulant et qui va satisfaire tout le monde au point de vue sportif et sécuritaire , estime-t-il.

Le nouveau PDG a bon espoir de parvenir à présenter l’événement malgré la COVID-19.

J’espère qu'avec la COVID, les gens vont avoir un besoin criant de sortir dehors et de faire de l’exercice, dit-il. Je crois que l’équipe en place peut répondre aux besoins que la Ville avait émis lors de l’appel d’offres qui étaient, premièrement, de redonner le marathon à ses citoyens.