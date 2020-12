Il enseigne à l’université en attendant de pouvoir jouer pour les Alouettes

Sa carrière sportive actuellement mise en veilleuse par la COVID-19, le joueur de ligne défensive meuble ses nouveaux et nombreux temps libres auprès d'étudiants, notamment dans l'enseignement. Une avenue dans laquelle le diplômé de l'Université de Montréal (UdeM) en kinésiologie ne pensait pas s'aventurer.

L'athlète de 30 ans faisait le trajet vers Chicoutimi sur une base hebdomadaire cet automne afin de donner le cours Football, une initiation au ballon ovale, aux personnes inscrites au baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé.

J’ai vraiment, vraiment adoré. Ça m’a démontré que c’est peut-être quelque chose sur laquelle je vais devoir me pencher un petit peu plus pour mon après-carrière parce que j’ai vraiment trouvé ça intéressant. C’était vraiment un bel adon que ce soit un cours de football, qui est évidemment ma passion. De l’enseigner comme ça, de me casser un peu la tête à essayer de le verbaliser de la façon la plus simple possible, [...] j’ai vraiment trouvé ça intéressant. C’était le fun, et j’espère avoir l’occasion de le refaire dans le futur.

David Ménard, ailier défensif des Alouettes de Montréal.