Les Internationaux d'Australie devraient être reportés d'une semaine ou deux

Pakula a aussi indiqué que les négociations entre les divers ordres gouvernementaux et les dirigeants du tennis tirent à leur fin, et ajouté que le premier tournoi du grand chelem de la saison devrait avoir lieu.

Le directeur des Internationaux d'Australie et le directeur général de Tennis Australia Craig Tiley ont dit le week-end dernier que les dates finales devraient être annoncées d'ici deux semaines. Les Internationaux d'Australie se déroulent habituellement lors des deux dernières semaines du mois de janvier, ce qui coïncide avec les vacances scolaires d'été en Australie.

L'État de Victoria a été durement touché par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, forçant la ville de Melbourne à retourner en confinement, en plus de devoir décréter un couvre-feu et d'imposer des restrictions de voyage entre les États australiens. Il n'y a toutefois plus aucun cas actif sur son territoire, et le dernier décès provoqué par la COVID-19 dans Victoria remonte au 28 octobre.

Pakula a refusé de dire si les joueurs et leur entourage devront se soumettre à une période de quarantaine obligatoire, qui pourrait toutefois être réduite à seulement 10 jours. Il a cependant affirmé de nouveau qu'ils devront s'isoler en entrant au pays. Présentement, tous les visiteurs qui entrent en Australie doivent s'isoler pendant 14 jours à leur hôtel.

La semaine dernière, Tennis Australia a annoncé que les tournois préparatoires en vue des Internationaux d'Australie, qui comprennent ceux de Brisbane, de Sydney, de Perth et d'Adélaïde, seront déplacés vers l'État de Victoria afin d'éviter que certains joueurs demeurent coincés dans divers États à cause des restrictions sanitaires.