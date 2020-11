Raphaël Lessard sur le point de se dénicher un nouveau volant

L'espoir d'un retour avec KBM était mince, même après la victoire du pilote québécois à Talladega le 3 octobre. L'association était trop coûteuse et les deux parties savaient bien avant la fin de la saison qu'elles ne pourraient pas trouver un compromis pour la prolonger au-delà de 2020.

KBM a confirmé lundi après-midi dans un communiqué l'embauche John Hunter Nemechek comme conducteur de la camionnette no 4 pilotée par Lessard durant 23 courses à sa saison recrue.

L'Américain disposait des moyens pour satisfaire l'écurie de renom, qui réclame autour de 3 millions de dollars américains par saison au pilote pour défendre les couleurs de KBM.

L'argent n'était cependant pas la seule préoccupation du clan Lessard qui jusqu'à présent a préféré de ne pas fournir de précision sur cette séparation à l'amiable.

La relation est positive et il n’y a pas eu de "chicane", de "mettre dehors" ou autres. Raphaël est en bon termes avec KBM et Toyota , a écrit Jessica Ménard, agente de presse de Lessard à Radio-Canada Sports.

Raphaël Lessard a en effet adopté une attitude exemplaire tout au long de sa première saison complète au sein de la troisième division NASCAR aux États-Unis. Le jeune homme s'est rarement plaint de la qualité du travail de son équipe.

Selon nos sources, le manufacturier Toyota, qui avait accueilli Lessard au sein de son programme de développement de pilotes il y a déjà 3 ans, avait toujours en haute estime le pilote.

Or, la performance hors-piste de l'équipe KBM a cependant petit à petit provoqué un malaise chez ceux qui finançaient l'aventure de Lessard en sol américain.

Autrement dit, le rapport qualité-prix n'était pas au rendez-vous.

Comme si l'équipe réclamait le gros prix au nom de sa réputation sans être capable de livrer la marchandise dans les puits, telle une écurie de second ordre.

Dans un contexte de COVID-19, où le nombre d'employés est limité, KBM aurait refusé de revoir à la baisse ses exigences.

Et lorsque vous êtes des hommes d'affaires et que vous savez qu'une équipe rivale plus performante réclame moins de deux millions de dollars par saison au pilote (un montant plus abordable par rapport à KBM) et offre des conditions plus avantageuses de commandites sur la camionnette, l'envie d'aller voir ailleurs est accentuée.

Et si cette équipe, GMS Racing, qui compte dans ses rangs les trois premiers pilotes au classement général en 2020, est prête à vous écouter parce qu'elle reconnaît votre talent et pourrait vous faire une place, il y a de fortes chances que le jeu en vaille la chandelle à vos yeux.

GMS Racing est cependant associé au manufacturier Chevrolet qui n'offrirait pas un appui financier similaire à ses pilotes. Toyota a versé plus d'un million de dollars à KBM pour aider Lessard à prendre part à la saison 2020.

Tout est encore en négociations. Raphaël Lessard Racing s’affaire à trouver tous les fonds nécessaires pour une saison complète l’an prochain , nous a écrit lundi Jessica Ménard.

Ce dossier évolue cependant rapidement.

Le bruit courait déjà que l'intérêt entre Lessard et GMS Racing était mutuel. Une affaire de quelques mois. L'entente actuelle avec GMS Racing serait pour le moment à temps partiel et comprendrait plus d'une dizaine de courses. L'argent nécessaire pour compléter le reste de la saison serait à trouver d'ici la fin de l'année.

Un changement de garde serait aussi en train de se produire dans l'entourage du prometteur pilote. Alan Labrosse n'est plus son agent. Des investisseurs n'auraient pas apprécié son départ.

Lessard a terminé au 12e rang au tableau final en 2020. En plus de sa victoire, le Beauceron a terminé 4 fois parmi les 5 premiers.