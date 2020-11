L'Impact devant l'inconnu pour son retour à l'entraînement

Quatre jours se sont écoulés depuis la défaite crève-cœur de l'Impact en Nouvelle-Angleterre. Le Revolution a marqué lorsqu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer au match, stoppant le parcours éliminatoire du club montréalais aussitôt qu'il s'est amorcé.

C'est une défaite qui fait mal en playoffs. On avait travaillé dur, et perdre dans les derniers instants comme ça, c'est difficile [...] C'est une défaite difficile à encaisser sur le plan personnel , explique le gardien Clément Diop, aux premières loges pour voir la frappe de Gustavo Bou pénétrer dans son filet.

Le onze montréalais a quitté les États-Unis depuis sa défaite de vendredi dernier pour que chacun puisse rentrer à son domicile. L'équipe doit donc maintenant se conformer aux mesures d'isolement en vigueur, tandis qu'une rencontre de la Ligue des champions de la CONCACAF est prévue à la mi-décembre en Floride contre le CD Olimpia.

Ça aurait été mieux si l'on avait pu avancer en séries le plus loin possible pour rester en bonne forme avant de compétitionner en Ligue des champions. Nous sommes de retour en quarantaine de deux semaines, ce qui nous fait reculer. Je repense au match, c'est décevant, il faut apprendre de cette situation. Amar Sejdic, milieu de terrain de l'Impact de Montréal

Pas un instant pour s'apitoyer sur son sort même si la défaite n'a pas encore été digérée , parole de Diop. Le principal gardien de l'Impact veut bien se remettre au travail dès que possible , sauf que pour l'instant c'est impossible de manière collective.

Récemment, une dérogation de la santé publique du Québec a été accordée à l'Impact pour réduire sa quarantaine afin qu'il puisse reprendre l'entraînement avant son match éliminatoire du 20 novembre. La direction n'a cependant pas reçu une permission similaire en vue de l'affrontement du 15 ou 16 décembre à Orlando, si bien que les joueurs se préparent actuellement en solitaire, par leurs propres moyens.

Ce n'est pas l'idéal, mais il faut faire ce qui doit être fait. On doit se tenir prêts, il y a encore une histoire de quarantaine, on n'a pas l'occasion de pouvoir s'entraîner. Il faut essayer de rester prêts le mieux possible pour le prochain match , explique Diop.

Clément Diop compte 39 matchs d'expérience dans la MLS depuis ses débuts en 2016 avec le Galaxy de Los Angeles. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Dans le néant

Pour le moment, les porte-couleurs du club montréalais n'ont obtenu aucune information sur la suite des événements, on est dans l'attente en ce qui concerne la reprise de l'entraînement, mentionne le Français de 27 ans, qui n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les prochains jours .

Une situation inhabituelle alors que le match retour des quarts de finale du tournoi continental sera disputé dans trois semaines. Aucunement épargné par les défis logistiques durant la pandémie, l'Impact devra peut-être bien regagner les États-Unis plus tôt que prévu pour s'exercer en groupe.

La motivation doit provenir de chacun de nous. C'est important d'avoir ce trait de caractère en tant que professionnel. C'est un état d'esprit différent, on est de retour en quarantaine, la saison semble être terminée, mais on doit rester focalisés et comprendre qu'il y a au moins un autre match , soutient Amar Sejdic.

Diop n'est pas prêt à catégoriser la saison en montagnes russes de l'Impact, de même que son élimination hâtive des séries, comme une débâcle. Tout le contraire. Le successeur d'Evan Bush entre les poteaux montréalais cible plutôt les accomplissements de l'effectif au cours d'une campagne chaotique.