Deux cas de COVID-19 au sein d'Équipe Canada junior, le camp suspendu

Les athlètes ont été placés en quarantaine à leur hôtel et toutes les activités, y compris les matchs intraéquipe, ont été suspendues.

Tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel ont passé un test obligatoire de dépistage pour la COVID-19 à leur arrivée au camp , selon le premier vice-président des équipes nationales pour Hockey Canada, Scott Salmond.

Au cours des 10 derniers jours, ils ont continué d’en passer sur une base constante. Par mesure de précaution, nous veillerons à ce que tous les joueurs et tous les membres du personnel passent un autre test avant de reprendre les activités du camp d'entraînement.

Les autorités sanitaires provinciales ont été mises au courant de la situation, toujours selon Hockey Canada.

Quarante-six joueurs, dont 9 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ont été invités à ce camp qui se déroule à huis clos jusqu’au 13 décembre. Les spectateurs et les médias n’ont pas accès à la bulle et tous ceux qui se trouvent à l’intérieur, personnel et joueurs, doivent se faire tester tous les trois ou quatre jours.

Un autre cas de COVID-19 avait été signalé le week-end dernier parmi le personnel de l'équipe.

Aux termes de ce camp de sélection, les membres d’Équipe Canada vont participer au Championnat mondial qui aura lieu aussi dans une bulle, à Edmonton, en Alberta. Le tournoi commencera le 25 décembre.

Depuis quelques jours, l’Alberta est aux prises avec une hausse marquée des cas de COVID.