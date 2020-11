Les Chiefs triomphent 35-31 et prennent leur revanche contre les Raiders

Patrick Mahomes a lancé une passe de touché de 22 verges à Travis Kelce avec 28 secondes à écouler au match et les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Raiders de Las Vegas 35-31, dimanche soir.

Mahomes a amassé 348 verges par la voie des airs et il a orchestré deux séries à l'attaque productives au quatrième quart. Les champions en titre du Super Bowl ont vengé leur défaite subie plus tôt cette saison face aux Raiders (6-4) et ils ont divisé les honneurs des deux duels en 2020.

Kelce a capté huit passes pour des gains de 127 verges pour les Chiefs (9-1), qui sont en bonne position pour obtenir un cinquième titre consécutif de la section Ouest de l'Association Américaine.

Les Raiders ont pris les devants 24-21 quand Darren Waller a saisi un ballon dans la zone des buts lors du premier jeu du quatrième quart. Mahomes a toutefois dirigé une séquence offensive de 91 verges qui a été couronnée par le premier majeur de Le'Veon Bell avec les Chiefs.

Derek Carr et les Raiders ont répliqué avec une belle série à l'attaque et Jason Witten a inscrit un touché d'une verge alors qu'il ne restait que 1:43 à jouer au quatrième quart.

La puissante attaque des Chiefs n'a toutefois eu besoin que de 75 secondes pour franchir 75 verges et ajouter un touché. Mahomes a complété six de ses sept passes pendant cette séquence, dont la dernière dans les mains de Kelce.

Daniel Sorensen a intercepté une passe de Carr avec 19 secondes au cadran et les Chiefs obtiennent une 18e victoire à leurs 19 dernières sorties depuis le 10 novembre 2019.