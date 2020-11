Daniil Medvedev triomphe aux finales de l'ATP

Au terme de la finale la plus longue depuis qu'elle se joue au meilleur des trois manches (2 h 42 min), Medvedev, qui avait gagné le Masters 1000 de Paris il y a deux semaines et qui a battu Novak Djokovic (no 1) en phase de groupe et Rafael Nadal (no 2) en demi-finales, est devenu le deuxième Russe à remporter ce tournoi après Nikolai Davydenko en 2009.

Plus de détails à venir.