Une première course de 10 000 m pour Charles Philibert-Thiboutot

Le coureur de demi-fond est spécialiste du 1500 m et il s’est illustré plus récemment au 5000 m. Même s’il s’agissait de sa première course sur 10 000 m en carrière, il a terminé au 4e rang en 28 min 45 s 42/100 et s’est approché à 3 s du record québécois.

Il est donc 3e au palmarès québécois sur 10 000 m, derrière Alain Bordeleau (28:42,40) et Janick Lambert (28:44,80).