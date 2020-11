La première manche du Carré d'As d'EOTTM à Claggett et Ulysse

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a trouvé un filon avec son Carré d'As. Si l'organisation est toutefois en mesure de le compléter.

Le tournoi met aux prises quatre des boxeurs d'EOTTM chez les super-légers : Steve Claggett (29-6-2, 19 K.-O.), Mathieu Germain (18-2-1, 8 K.-O.), David Théroux (16-4, 11 K.-O.) et Yves Ulysse fils (19-2, 10 K.-O.).

Claggett a d'abord forcé Théroux à se retirer après six rounds pour mettre la main sur la ceinture de la North American Boxing Association (NABA).

Ulysse a ensuite offert une performance inspirée pour inscrire un K.-O. technique au septième round de son affrontement contre Germain, ajoutant les titres de la North American Boxing Federation (NABF) et World Boxing Council (WBC) francophone à son palmarès.

Claggett et Ulysse ont récolté trois points pour avoir mis fin au combat avant la limite, tandis que Germain et Théroux ont été blanchis.

Le plan est d'offrir un tournoi à la ronde, mais voilà que deux des boxeurs de l'écurie ont quitté leur combat mal en point.

Germain a subi une blessure au pied droit ou à la cheville droite. On en saura plus cette semaine sur son état de santé, mais on peut penser qu'il sera tenu à l'extérieur du gymnase pour quelques semaines.

Théroux semblait mal en point après son combat, mais il ne serait pas sérieusement blessé.

Ulysse avait quant à lui l'air abattu d'un boxeur qui vient de subir une raclée, pas de celui qui vient de livrer la meilleure performance de sa vie .

Si un de ces boxeurs est blessé sérieusement, la formule du tournoi à la ronde devra être revue. Camille Estephan, le président d'EOTTM, n'est pas contre l’idée de passer directement en finale avec un combat entre Claggett et Ulysse, mais tout est encore possible.