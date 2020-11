Internationaux de tennis d'Australie : l'incertitude se poursuit

Initialement, le directeur général de la fédération souhaitait une arrivée des joueurs en Australie à la mi-décembre afin qu'ils puissent effectuer leur quarantaine de 14 jours avant de participer aux tournois de préparation de la première compétition majeure de la saison.

Mais ce projet a été remis en question par le premier ministre de l'État de Victoria, Dan Andrews, qui a rappelé que Melbourne, au cœur de la deuxième vague de COVID-19 en Australie, venait à peine d'émerger de longs mois de confinement.

Le premier ministre souhaiterait que les joueurs n'arrivent qu'à partir du début de janvier, ce qui rendrait pratiquement impossible la tenue de la Coupe ATP et de plusieurs autres tournois avant que ne s'amorcent les Internationaux d'Australie (du 18 au 31 janvier).

Il n'est pas non plus certain que les joueurs soient autorisés à s'entraîner durant leur période de quarantaine.

Tennis Australie fait son maximum pour finaliser aussitôt que possible la saison de tennis estivale , a déclaré Craig Tiley dans un communiqué.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement de l'État de Victoria sur un programme tenant compte des besoins des joueurs, des supporteurs, de nos partenaires et du personnel, et qui a une grande importance pour l'économie de cet État et de l'Australie , a-t-il souligné.

Nous poursuivons nos discussions avec les autorités sanitaires locales concernant les exigences en matière de quarantaine et de biosécurité et sommes convaincus que nous prendrons rapidement des décisions .

Selon le quotidien de Melbourne The Age, les Internationaux pourraient être reportés d'une à deux semaines, et débuteraient au plus tôt le 1er février.

Mais un autre journal de Melbourne, le Herald Sun, a affirmé de son côté qu'ils pourraient être remis au début de mars.

Tennis Australie est tout à fait conscient du besoin de certitudes, mais aussi de la nécessité de trouver une solution avec le gouvernement de l'État afin de garantir la sécurité de toute la communauté , a déclaré le directeur général de l’organisation.

Rafael Nadal, vingt fois champion d'un tournoi du grand chelem, a déclaré qu'il s'agissait d'une situation sans précédent et a exhorté les joueurs à faire preuve de patience.

Nous devons juste être patients et accepter la situation. C'est difficile pour tout le monde a déclaré le no 2 mondial, après sa demi-finale perdue samedi aux finales de l’ATP à Londres face au Russe Daniil Medvedev.