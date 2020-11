Quatre autres médailles pour les judokas canadiens

L’équipe a récolté une médaille d’or et trois de bronze, qui s’ajoutent aux trois autres gagnées vendredi.

Samedi, chez les moins de 100 kg, les Canadiens Shady El Nahas et Kyles Reyes ont eu la malchance de s’affronter en demi-finales. El Nahas s’est frayé un chemin jusqu’en finale et a grimpé sur la plus haute marche du podium.

Je suis vraiment heureux et cette médaille devrait m’aider à remonter au classement mondial , a déclaré le judoka qui est actuellement huitième au monde. Il ajoute que la défense de son titre était une motivation supplémentaire.

J’avais envie de défendre mon titre et c’est la première fois que je remporte deux médailles d’or de suite à un même tournoi, a-t-il fait remarquer. C’est vraiment une grosse journée pour moi .

Lors du Grand Chelem de Budapest en octobre dernier, il avait remporté une médaille de bronze.

Quant à Kyle Reyes, il a terminé le tournoi en grimpant sur la troisième marche du podium.

Zachary Burt reviendra aussi au pays avec une médaille au cou. Il a décroché le bronze chez les moins de 90 kg. Il n’a pas caché qu’il était plus nerveux qu’à l’habitude puisqu’il participait à sa première compétition depuis le début de la pandémie.

C’était bien de revenir à la compétition, mais ce n’était définitivement pas ma meilleure journée physiquement, a-t-il confié. J’ai connu des difficultés dans tous mes combats, mais je suis content d’avoir été capable d’atteindre le podium.

L’objectif est toujours d’être sur le podium, mais avec tout le stress qu’apportait le retour en temps de COVID-19, j’y allais un combat à la fois, un échange à la fois et j’essayais de faire de mon mieux.

Marc Deschênes complète la récolte avec une médaille de bronze gagnée chez les plus de 100 kg.

Avec sept médailles, le Canada termine les Championnats panaméricains au 2e rang derrière le Brésil.