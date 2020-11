Kim Sei-young domine le Championnat Pelican de la LPGA, Brooke Henderson 5e

Associated Press

Associated Press

Kim a remis une carte de 64, soit six coups sous la normale, et montre un pointage cumulatif de -14 avec 18 trous à disputer. Elle a inscrit un oiselet aux 14e, 15e, 16e et 17e fanions.

La no 2 mondiale participe à un premier tournoi depuis qu'elle a gagné le Championnat féminin de la LPGA à la mi-octobre. Il s'agissait alors d'un 11e triomphe sur le circuit professionnel de golf et de son premier titre majeur.

Henderson accuse un retard de huit frappes sur la meneuse, malgré une troisième carte de 66. L'Ontarienne avait préalablement conclu ses parcours en 68 et 70 coups.

De son côté, McDonald a joué 68 et occupe le 2e rang. Elle a signé un trou d'un coup au 12e fanion. Après avoir ajouté un oiselet au 14e, l'Américaine a cependant commis un boguey au 16e.

L'autre représentante de l'unifolié inscrite au tournoi disputé en Floride, l'Ontarienne Alena Sharp, a enregistré un score de 71 et se retrouve au 19e rang sur la normale avec trois autres golfeuses.