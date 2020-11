Alex Zanardi transféré vers un hôpital de Padoue

Le champion de course automobile et médaillé d'or paralympique Alex Zanardi a été transféré vers un hôpital de Padoue samedi afin d'y poursuivre sa rééducation, cinq mois après avoir été victime d'un grave accident de la route alors qu'il circulait sur son vélo à mains.

Zanardi a subi de nombreuses opérations dans les hôpitaux de Sienne et de Milan afin de stabiliser et de reconstruire son visage.

Le patient repose dans un état généralement stable physiquement et neurologiquement, ce qui a facilité son transfert vers un autre hôpital qui est mieux équipé et qui se trouve plus près du domicile familial , a déclaré par communiqué l'hôpital San Raffaele de Milan.

L'homme de 54 ans a subi d'importantes blessures au visage et au crâne en juin dernier lors d'une collision avec un camion qui circulait à contresens. L'Italien participait alors à une épreuve à relais près de la ville de Pienza, en Toscane.

Il a dû être plongé dans un coma artificiel. Les médecins ont souligné qu'il pourrait présenter des séquelles neurologiques.

Zanardi a perdu l'usage de ses deux jambes en 2001 lors d'un accident tragique en piste avec le Québécois Alex Tagliani, survenu sur le circuit Lausitz, en Allemagne, au cours d’une course d’IndyCar.

Il a décroché quatre médailles d'or et deux autres d'argent aux Jeux paralympiques de Londres, en 2012, et de Rio, en 2016. Il a aussi pris part au marathon de New York et a établi un record du circuit Ironman dans sa catégorie.