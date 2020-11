Ben Perry rejoint Hugo Houle avec Astana

Vendredi, Astana a annoncé la signature de six nouveaux coureurs, dont Ben Perry qui y retrouvera le Québécois Hugo Houle.

L'Ontarien de 26 ans a signé un contrat d'un an. Depuis 2017, il portait les couleurs de la formation continentale Israel Cycling Academy, copropriété du Canadien Sylvan Adams et petite sœur de l’équipe WorldTour Israel Start-Up Nation (ISN).

J'ai hâte de participer aux courses les plus célèbres du monde, au sein d'une équipe qui a une histoire et une culture fortes, a déclaré Perry dans un communiqué. Je veux faire une bonne impression immédiate et démontrer mes capacités en tant que coureur complet et constant. Un de mes objectifs est de prouver que je suis un coureur fiable dans n’importe quelle course du calendrier.

Houle, de Sainte-Perpétue, roule pour Astana depuis 2018 et son contrat est valide jusqu'en 2022.

L'arrivée de Ben Perry avec l'équipe kazakhe portera à sept le nombre de Canadiens au sein du WorldTour. Outre Houle et lui, Antoine Duchesne est sous contrat avec la FDJ, tandis que Michael Woods (en partance d'Educational First), James Piccoli, Alexander Cataford et Guillaume Boivin sont membres d'ISN.

Les autres nouveaux venus au sein d'Astana sont les Italiens Samuele Battistella, Andrea Piccolo et Matteo Sobrero, le Sud-Africain Stefan de Bod et l'Espagnol Javier Romo.

Premier Tech était déjà associée à la formation depuis trois ans, mais la nouvelle entente lui permet désormais de figurer dans l'appellation officielle de l'équipe.