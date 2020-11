Nadal et Thiem qualifiés pour les demi-finales à Londres

Rafael Nadal (no 2) a maintenu en vie son rêve de remporter ses premières finales de l'ATP en battant, jeudi à Londres, le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (no 6) 6-4, 4-6 et 6-2 et se qualifiant ainsi pour les demi-finales.

Samedi, Nadal affrontera le Russe Daniil Medvedev (no 4), alors que Dominic Thiem (no 3), qui a fini premier du groupe Londres 2020 rencontrera le vainqueur du match entre Novak Djokovic (no 1) et Alexander Zverev (no 7) prévu vendredi.

Thiem perd contre Rublev

Une panne de courant a plongé l'O2 Arena de Londres dans une obscurité totale et entraîné le report du début du match entre Andrey Rublev et Dominic Thiem aux finales de l'ATP, jeudi.

Thiem, déjà assuré de participer aux demi-finales, a paru à plat lorsque le courant a finalement été rétabli et que le match a pu se mettre en branle.

Dominic Thiem lors d'un match contre Andrey Rublev à Londres Photo : AFP / GLYN KIRK

Le champion des Internationaux des États-Unis s'est incliné 2-6 et 5-7 devant le Russe, dans un duel sans véritable enjeu pour les deux joueurs.

L'Autrichien était certain de terminer en tête du groupe après ses victoires contre Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal, tandis que le Russe était déjà éliminé en raison de ses deux défaites consécutives.