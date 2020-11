Installations du Canadien fermées : Geoff Molson appuie la santé publique

Dans le cadre d’une entrevue à Radio-Canada Sports qui sera diffusée lors d’une émission de fin d’année, le président et propriétaire du Tricolore est revenu sur le dossier des mesures sanitaires en zone rouge qui empêchent les patineurs professionnels du Canadien de s’entraîner dans les installations de l’équipe.

Parallèlement à cette interdiction, les joueurs de la LHJMQ, par exemple, ou certains programmes sports-études, ont accès à leurs ressources habituelles en gymnase.

Notre organisation respecte les règlements pour le moment. Nous avons des préparateurs physiques qui travaillent avec nos joueurs tous les jours pour les garder en forme d’une autre façon. Bientôt, les équipes vont se réunir et vont commencer leur saison et ils seront ensemble pour s’entraîner , a indiqué Molson.

Le concept même de se garder en forme d’une autre façon a été mis en lumière par un article de La Presse la semaine dernière sur les conditions d’entraînement rudimentaires des espoirs de l’organisation, Rafaël Harvey-Pinard et Joël Teasdale.

Geoff Molson a réagi à la chronique du collègue Martin Leclerc qui déplorait ce qu’il estime être une incohérence.

Je ne pense pas comme ça, je respecte les règlements. Nos joueurs les respectent aussi et ils trouvent des façons de se garder en forme , a-t-il réitéré.

C’est un peu comme l’été maintenant. La Coupe Stanley a été gagnée et la nouvelle saison n’a pas encore commencé. C’est vraiment la responsabilité des joueurs de s’entraîner et de se préparer pour la prochaine saison. Dès qu’ils annoncent la nouvelle saison, ils viennent chez nous et on commence à s’entraîner en équipe , a ajouté le président.

Il a également espéré recevoir de bonnes nouvelles bientôt quant au début de la saison de la Ligue nationale, sans en dévoiler davantage.

Molson, également propriétaire des groupes Spectra, Evenko et Juste pour rire, entre autres, a confirmé avoir eu une discussion avec Québec récemment pour mettre [le gouvernement] à jour sur ce qui se passe chez nous .

Le nerf de la guerre présentement, pour le CH, est de se tenir prêt en vue de l’annonce éventuelle de l’ouverture des camps d’entraînement. La santé publique devra ultimement donner son approbation au Canadien pour qu’il puisse ouvrir son complexe d’entraînement à Brossard et accueillir les joueurs.

On veut être prêts et on ne peut pas être prêts sans l’appui du gouvernement et sans son soutien. Pas financier, mais en termes de processus et de sécurité. On va travailler étroitement avec la province pour s’assurer d’être prêts quand il le faudra , a-t-il expliqué.

Officiellement, la Ligue nationale souhaite amorcer sa campagne le 1er janvier, mais certaines voix ont laissé entendre que cette date pourrait encore être repoussée.

Avec les informations de Diane Sauvé