Les Alouettes se préparent à jouer devant spectateurs en 2021

La confiance règne au sein des Alouettes de Montréal. L'équipe se prépare en vue d'une saison 2021 complète et devant spectateurs.

C'est ce qu'ont révélé son président, Mario Cecchini, et son directeur général, Danny Maciocia, au cours du bilan annuel, présenté mardi en visioconférence.

Autant du côté administratif que des opérations football, on planifie en vue de reprendre des activités normales.

Les dernières avancées médicales en route vers la découverte d'un vaccin efficace pour contrer la COVID-19 laissent croire à Cecchini que la Ligue canadienne de football (LCF) pourra, à compter de l'été prochain, accueillir des spectateurs au stade Percival-Molson.

Si son homologue du Canadien de Montréal Geoff Molson espère accueillir quelque 4000 spectateurs à la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH), Cecchini rappelle que l'environnement des Alouettes est bien différent dans un stade à ciel ouvert et que la LCF aura de six à huit mois de plus pour profiter d'un éventuel vaccin.

Préparer l’équipe

Du côté football, Maciocia est à pied d'œuvre pour bâtir son équipe. Bien sûr, l'inactivité des derniers mois pourrait causer quelques surprises, mais à ce compte-là, toutes les équipes du circuit Ambrosie sont sur un pied d'égalité.

Son équipe et lui sont d'ailleurs affairés à préparer physiquement et mentalement la trentaine de joueurs sous contrat avec les Alouettes. Les joueurs recevront des programmes d'entraînement spécifiques à leur position et auront des objectifs hebdomadaires à atteindre.

La difficulté de toutes les équipes de la LCF sera de savoir à quoi elles ressembleront : Maciocia estime qu'environ 65 % des effectifs de la ligue deviendront joueurs autonomes en février. La tenue du prochain repêchage représente également un beau défi: tous les joueurs canadiens repêchés en 2021 ne pourront offrir que des séquences vidéo, toutes les ligues universitaires au pays ayant suspendu leurs activités.

Il appert par ailleurs que les partisans de l'équipe sont aussi en confiance : pas moins de 86 % des détenteurs d'abonnements en 2020 ont décidé de laisser leur argent en dépôt auprès de l'équipe afin de renouveler leur entente pour 2021.