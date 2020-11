La LHJMQ toujours dans l'incertitude quant au nombre de matchs à jouer

En entrevue à RDI Matin, Martin Lavallée, adjoint au commissaire Gilles Courteau, a soutenu que le circuit réévaluerait la situation après le 23 novembre, date possible d’allègement des mesures sanitaires, sans confirmer que le calendrier serait nécessairement raccourci.

Il va rester encore un bon bout de chemin à faire pour se rendre à la fin du calendrier, a reconnu M. Lavallée. Qu’est-ce qui va se passer? Quelles seront les nouvelles mesures mises en place? On attend bien sûr la position du gouvernement Legault. À la suite de ça, on va réaménager le calendrier de manière à permettre à nos équipes de disputer un maximum de parties d’ici la fin de la saison. On a déjà annoncé une pause pendant la période des Fêtes. On va étirer le calendrier à la fin de la saison un petit peu.

De ce mardi après-midi jusqu’au 27 novembre, quelque sept équipes de la LHJMQ disputeront six matchs chacune. Avec ce tournoi, elles auront donc joué, selon les cas, de 8 à 11 matchs depuis le début de la saison.

L’organisation de l’événement n’a pas été de tout repos et a exigé, encore lundi, un réaménagement du calendrier en raison de retards dans la réception des résultats de tests de dépistage des Voltigeurs de Drummondville.