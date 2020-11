Finales de l'ATP : Djokovic ne fait qu'une bouchée de Schwartzman

Sans trembler, le no 1 mondial Novak Djokovic a facilement vaincu l'Argentin Diego Schwartzman (no 9) en deux manches de 6-3 et 6-2 pour son entrée aux finales de l'ATP, lundi, à Londres, où il vise un sixième titre record.

Schwartzman jouait le premier match de sa carrière dans ce tournoi réservé à l'élite mondiale du tennis. Djokovic, en vieux routier, s'est lancé idéalement dans sa course pour un sixième trophée. Un record détenu par le Suisse Roger Federer, no 5 mondial en rééducation et grand absent de ce rendez-vous londonien.

Le forfait de Federer a fait le bonheur de l'Argentin et ainsi qualifié à Londres, où se réunissent tous les ans les huit meilleurs joueurs de la saison. S'il a fait illusion avec le premier bris du match, Schwartzman a ensuite vite compris qu'il n'avait pas encore sa place attitrée dans ce club sélect.

Djokovic, en tenue bleue sur le court bleu privé de spectateurs en raison de la pandémie, a joué en maître des lieux, faisant oublier sa récente défaite cinglante de 6-2 et 6-1 à Vienne face au modeste Lorenzo Sonego (no 33).

Le numéro 1 mondial a déroulé, sereinement, pour conclure le match en seulement 1 h 18 min.

Dans le deuxième manche, j'ai joué plus libéré. Je suis vraiment satisfait de mon jeu dans le deuxième manche , a déclaré Djoko.

Pour Diego, c'est difficile, il n'a sûrement pas joué son meilleur tennis , a ajouté celui qui l'habitude de jouer ici depuis tellement longtemps.

Après son titre à Shanghai (2008), quand le Masters se déroulait en Chine, le Serbe a en effet déjà gagné quatre fois dans la capitale anglaise (2012, 2013, 2014, 2015) et perdu deux fois en finale (2016 et 2018).

Dans l'autre match de ce groupe Tokyo , Daniil Medvedev (no 4) affronte lundi Alexander Zverev (no 7) pour une refonte de la récente finale du Masters 1000 de Paris, remportée par le Russe.

Dimanche, dans le groupe Londres , la hiérarchie avait aussi été respectée, Rafael Nadal (no 2) battant Andrey Rublev (no 8) 6-3 et 6-4 et Dominic Thiem (no 3) venant à bout de Stefanos Tsitsipas (no 6) en trois manches de 7-6 (7/5), 4-6 et 6-3.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales samedi. La finale se tiendra dimanche. Et si Djokovic espère être au rendez-vous, il trouvera peut-être face à lui Nadal, qui a un tout autre objectif en vue : une toute première victoire dans ce tournoi.