Tous les tournois australiens auront lieu à Melbourne en janvier 2021

Les Internationaux de tennis d'Australie et tous les tournois préparatoires en prévision du premier tournoi du grand chelem de la saison 2021 auront lieu à Melbourne en janvier, dans le but de réduire les risques pour les joueurs pendant la pandémie de la COVID-19.

Les dirigeants de Tennis Australia vont transférer les tournois de Sydney, Brisbane, Perth, Adélaïde et Hobart à Melbourne, où une bulle sera mise en place pour les joueurs formant l'élite du tennis mondial.

Les frontières de l'Australie demeurent fermées aux voyageurs internationaux et des restrictions sont en vigueur pour les déplacements d'un État à l'autre à l'intérieur du pays.

Selon Tennis Australia, on travaille déjà sur les questions liées à la logistique, incluant les tableaux et les horaires, pour les semaines précédant les Internationaux d'Australie, qui doivent commencer le 18 janvier.

Dans une entrevue accordée au journal Herald-Sun, le directeur des Internationaux d'Australie, Craig Tiley, a déclaré que l'organisation du tennis était différente à cause de l'arrivée dans la région de personnalités internationales et de leur entourage, ce qui nécessitera un confinement très rigide et serré, a-t-il indiqué.

Selon Tiley, le fait de transférer les tournois et les joueurs vers l'État de Victoria signifie que toute modification tardive des restrictions de déplacements d'un État à l'autre n'aura aucune répercussion sur le tournoi.

Il s'agira d'un concept semblable à celui mis de l'avant lors des Internationaux des États-Unis, le premier tournoi du grand chelem du tennis à être présenté après l'interruption des événements sportifs partout sur la planète en raison du coronavirus. L'Omnium de tennis de Cincinnati avait été déplacé à New York en prévision du tournoi majeur.

Les responsables des Internationaux d'Australie espère que le gouvernement de l'État de Victoria donnera l'accès aux spectateurs au Melbourne Park.