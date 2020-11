Kim Ng, première femme DG dans le baseball majeur

Les Marlins de Miami ont nommé Kim Ng à titre de directrice générale de l'équipe, vendredi, une première pour une femme dans le baseball majeur (MLB) et dans les grands circuits professionnels en Amérique du Nord.

Kim Ng compte plus de 30 ans d'expérience dans divers postes au sein des ligues majeures, tant dans l'administration du circuit (2011-2020) que dans des organisations, soit les White Sox de Chicago (1990-1996), les Yankees de New York (1998-2001) et les Dodgers de Los Angeles (2002-2011).

J'ai fait mon entrée dans le baseball majeur comme stagiaire, et après des décennies de détermination, c'est l'honneur de ma carrière de diriger les Marlins de Miami en tant que directrice générale , a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Lorsque j'ai commencé dans le métier, il semblait peu probable qu'une femme dirige une équipe des ligues majeures, mais je suis déterminée à atteindre mes objectifs , a ajouté Kim Ng.

Les Marlins ont brisé un plafond de verre en embauchant la vice-présidente aux opérations baseball des ligues majeures, un poste qu'elle occupait depuis 2011. Kim Ng est également la première personne d'origine asiatique à décrocher le rôle de DG dans la MLB.

Le copropriétaire des Marlins Derek Jeter défendait les couleurs des Yankees lorsqu'elle était à l'emploi de l'organisation new-yorkaise. Le membre du Temple de la renommée du baseball se réjouit des retrouvailles.