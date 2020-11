Verstappen dominant, Hamilton en retrait aux essais libres à Istanbul

Sur la piste extrêmement glissante de l'Istanbul Park, qui en a piégé plus d'un, sans gravité toutefois-, le Néerlandais de l'écurie Red Bull a réussi le meilleur chrono de chacune des deux séances.

S'offrira-t-il sa première position de tête de 2020 samedi?

Il termine en tout cas la journée 401 millièmes de seconde devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 575 devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et 850 devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Hamilton a ce week-end une première occasion d'égaler le record de sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher.

Avant cette 14e manche sur 17, le Britannique a 85 points d'avance sur son dernier rival, Bottas. Pour mettre la main sur la couronne, il lui faut conserver 78 longueurs d'avance après la course (26 par grand prix restant). Pour l'en empêcher, le Finlandais doit donc marquer au moins huit points de plus que lui. Or, il ne l'a battu qu'à trois reprises cette saison.

Pour Mercedes, ce sera quoi qu'il advienne, à terme, un septième sacre de suite d'un de ses pilotes depuis 2014. Le titre des constructeurs, le septième d'affilée également, les Flèches d'argent l'ont décroché lors de la manche précédente.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point) s'est classé 9e à près de deux secondes, deux positions devant son coéquipier Sergio Pérez. Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) est bon dernier, à plus de cinq secondes de meneur.

Une visite imprévue

L'Istanbul Park ne figurait pas au calendrier initial. La pandémie de COVID-19 a orchestré les retrouvailles, à huis clos, entre la catégorie reine du sport automobile et un circuit qu'elle a visité à sept reprises de 2005 à 2011.

Si une grande partie de la grille découvrait donc le tracé vendredi, certains de ses grands noms s'y sont illustrés par le passé : Hamilton en 2010, l'Allemand Sebastian Vettel en 2011 et le Finlandais Kimi Raikkonen en 2005.

Difficulté supplémentaire de cette redécouverte, la piste a été refaite il y a 15 jours, ce qui explique que son asphalte tienne pour l'heure plus de la patinoire , de la m**** avec un grand M , selon les termes choisis par Hamilton.

Bottas et lui ont souffert de ce manque d'adhérence. Et le plus en difficulté des deux, le sextuple champion du monde pour quelque temps encore du moins, rit jaune.

C'est un peu un désastre. Les pneus ne fonctionnent pas. Comme dans une voiture de route sur la glace, c'est terrifiant tout du long [...] Red Bull, par contre, s'en sort très bien, poursuit-il. Nous avons un peu de boulot ce soir à essayer de comprendre ce que nous pouvons changer.