Vasek Pospisil passe aisément en demi-finales à Sofia

Le 74e au classement mondial a aisément éliminé l’Australien John Millman, 38e mondial et 6e tête de série, en deux manches de 6-3 et 6-2 et 72 petites minutes. À leur dernier duel, en novembre 2019, Pospisil l’avait également emporté en deux manches.

Le Vancouvérois de 30 ans a réussi quatre bris de service et n’en a subi qu’un seul. Il a réalisé cinq as et n’a pas commis la moindre double faute.

Pospisil tentera vendredi de se qualifier pour la troisième finale de sa carrière, sa deuxième cette saison après celle du tournoi de Montpellier en février. Il est toujours en quête d’un premier titre à l'ATP en simple.

Dans le carré d’as, il croisera le fer avec le vainqueur du duel entre le Français Richard Gasquet et l'Italien Salvatore Caruso, tombeur de Félix Auger-Aliassime en huitièmes de finale.

L’autre demi-finale opposera le Français Adrian Mannarino au jeune Italien Jannik Sinner, révélation de l’année en 2019.