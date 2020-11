Montréal veut accueillir la W Series en marge de son grand prix de F1

Le président du Grand Prix du Canada, François Dumontier, ne cache pas son intérêt pour présenter une course de la W Series en prélude à son épreuve de F1.

Invité à commenter la nouvelle parue jeudi selon laquelle huit épreuves de la W Series seront présentées en première partie de grands prix de F1 en 2021, M. Dumontier a indiqué à Radio-Canada Sports qu’il s’est intéressé au championnat féminin avant même ses premiers tours de roue en 2019.

Ça fait plus de deux ans que je suis en discussion avec la W Series, avant même que la formule 1 soit en discussion avec la W Series pour les avoir comme courses de soutien. J’ai les ai rencontrés plusieurs fois, que ce soit sur des grands prix ou à leurs bureaux à Londres, parce que David Coulthard est impliqué là-dedans , a-t-il d’abord tenu à préciser.

Montréal était considérée. Et je pense qu’elle sera toujours considérée pour faire partie du championnat. Par contre, on n’a pas eu cette discussion-là pour 2021. Ils ont annoncé effectivement huit courses, mais ils n’ont pas annoncé encore les destinations. François Dumontier, président et promoteur du Grand Prix de F1 du Canada

Au sujet d’une candidature montréalaise pour présenter la W Series, il a tout de même souligné que sa préoccupation actuelle était de s’assurer que le Grand Prix du Canada soit présenté en 2021.

Il faut entretenir l’espoir qu’on pourra tenir le grand prix dans les conditions actuelles que l’on connaît pour 2021, même si la date [du 11 au 13 juin, NDLR] a été publiée cette semaine. On va continuer les discussions. On trouve ça important , a-t-il ajouté.

S’il est aussi bien renseigné, c’est qu’il offre son soutien à Women in Motorsport, une entité mise de l’avant par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Le Canada a une représentante au niveau de la commission que l’on soutient. Je porte deux chapeaux quand je vous parle. Je suis le président du grand prix, mais je suis également membre de l’Autorité sportive nationale (ASN) en sport automobile au Canada. Pour nous, c’est important et on aura des discussions en temps et lieu à ce niveau-là.

M. Dumontier croit-il que les amateurs verront cette chose-là se réaliser dès 2021 au circuit Gilles-Villeneuve?

Oui, dans un futur assez rapproché, je pense qu’on pourrait dire que ça pourrait se concrétiser. C’est un jeune championnat, mais qui, je pense, a beaucoup de potentiel au niveau du développement. Qui sait si une pilote se démarquera en W Series et pourra faire le saut en formule 1 , a-t-il conclu.

Aucune rencontre n’est prévue à court terme avec les responsables de la W Series.