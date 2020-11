La W Series en première partie de la F1 en 2021

Le calendrier 2021 de la W Series comprendra huit courses en soutien à la formule 1. Les lieux et dates de ces courses seront annoncés en temps utile , précisent-ils dans un communiqué.

Nous voulons devenir un tremplin crucial pour toute femme pilote qui souhaite se lancer dans une carrière professionnelle, et notre proximité avec la formule 1 aidera et renforcera ce processus , explique la dirigeante de la W Series, Catherine Bond Muir.

Le fait que la W Series offre désormais des points pour la super licence de la FIA [nécessaire pour accéder à la F1, NDLR] sera également un facteur important à cet égard.

Ce partenariat montre notre détermination et notre engagement à mettre en valeur cette catégorie passionnante et l'importance d'obtenir une plus grande diversité dans ce sport , mentionne pour sa part le directeur sportif de la F1, Ross Brawn.

Le tremplin attendu?

La catégorie a été lancée en 2019 en lever de rideau du DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme et a sacré la Britannique Jamie Chadwick, pilote de développement de l'écurie de F1 Williams.

La saison 2020 a été annulée à cause de la pandémie. La W Series aurait dû courir aux côtés de la F1 au Mexique et aux États-Unis, deux grands prix qui n'ont finalement pas eu lieu.

La championne 2019, Jamie Chadwick, et la patronne de la W Series, Catherine Bond Muir Photo : Getty Images / Tim P. Whitby

L'initiative a fait polémique, certaines pilotes y voyant une forme de ségrégation malvenue dans un sport mixte et appelant plutôt à soutenir les jeunes femmes engagées dans les formules de promotion existantes.

En 70 éditions du Championnat du monde de F1, seules deux femmes ont pris le départ d'un grand prix, la dernière, l'Italienne Lella Lombardi, en 1976.

Rappelons qu'une Canadienne, Megan Gilkes, a aussi pris part à la saison inaugurale de la W Series. Elle avait notamment gagné, à Assen, aux Pays-Bas.