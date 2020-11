Shane Bieber et Trevor Bauer sont les lauréats des prix Cy-Young

Bieber a été un choix unanime dans la Ligue américaine lors du scrutin auprès de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Bauer a reçu 27 des 30 votes de première place dans la Nationale pour devenir le premier lanceur à gagner cet honneur dans l'histoire des Reds.

Grâce à un répertoire diversifié de lancers, incluant une balle courbe prononcée et une glissante dévastatrice, Bieber a compilé un dossier de 8-1 avec une moyenne de 1,63 et 122 retraits sur des prises en 77 manches et un tiers au cours de la saison écourtée en raison de la pandémie. Il a dominé les majeures au chapitre de la moyenne et des retraits sur des prises, en plus de partager le premier rang avec Yu Darvish, des Cubs de Chicago, au nombre de victoires.

Bieber est devenu le deuxième joueur dans l'histoire des Indians à remporter la Triple couronne des lanceurs, après Bob Feller en 1940. Il est aussi le premier lanceur des majeures à dominer pour les victoires, la moyenne et les retraits sur des prises depuis Johan Santana avec les Twins du Minnesota en 2006.

Kenta Maeda, des Twins, a terminé deuxième au scrutin dans l'Américaine, suivi de Hyun-Jin Ryu, des Blue Jays de Toronto.

De son côté, Bauer a compilé un dossier de 5-4 et a dominé la Nationale avec une moyenne de 1,73 en 11 départs, aidant les Reds à participer aux séries pour une première fois depuis 2013. Le droitier âgé de 29 ans a retiré 100 frappeurs sur des prises en 73 manches de travail. Il a été le seul lanceur des Majeures à réussir deux blanchissages cette saison, chaque fois dans des matchs de sept manches lors de programmes doubles.

Même si les Reds sont la plus vieille équipe des Majeures, Bauer est le premier lanceur dans leur histoire à être honoré de la sorte. Bauer a rejeté l'offre qualificative des Reds au terme de la saison 2020 et il est donc joueur autonome. Il n'a toutefois pas fermé la porte à un retour avec l'équipe.

Darvish a terminé deuxième au scrutin dans la Nationale, suivi de Jacob deGrom, des Mets de New York. DeGrom espérait gagner le Cy-Young pour une troisième saison de suite.