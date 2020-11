Le Canadien prévoit donner une trentaine de matchs à Jake Allen

Waite ne s’est pas fait prier pour vanter celui que Marc Bergevin est allé chercher à St. Louis et à qui il a accordé une prolongation de contrat. Il a vanté la constance d’Allen.

C’est le genre de gardien de but qui n’a pas une "grosse qualité" en particulier. Mais il fait tout bien , a-t-il dit.

C’est un gardien de but qui est toujours en contrôle. Sans être exceptionnel, il n’aura pas de gros bas ou de très hauts hauts. Il sera toujours stable et il va être régulier, c’est ce que j’aime de lui. Stéphane Waite, entraîneur des gardiens du Canadien

Tu regardes ses stats dans la Ligue nationale. Il a toujours été constant. Il a toujours été en haut de ,905.

Avec l’arrivée de Jake Allen, certains estiment que le CH possède peut-être le meilleur duo de gardiens de la ligue.

Stéphane Waite se garde une petite gêne, mais se montre très enthousiaste.

Le meilleur? Un des meilleurs , s’est-il contenté de dire.

L'entraîneur insiste sur l’importance d’avoir deux solides gardiens.

C’est la mode maintenant. Si tu veux faire un bout, ça te prend deux bons gardiens de but. Sinon, c’est très, très, très difficile.

C’est excitant d’avoir un duo comme ça. Mais ça prend ça. Boston a du succès depuis que Halak est là. Ça a beaucoup aidé Tuukka Rask.

Après avoir énuméré toute une série d’équipes qui ont de bons duos comme les Golden Knights de Vegas, les Rangers de New York, les Canucks de Vancouver et les Sharks de San José, Stéphane Waite a dit que Price et Allen profiteront tous les deux d’une garde un peu plus partagée.

Dans le cas d’Allen, l’entraîneur avance qu’il est à son mieux dans une situation de second gardien.

L’année dernière, il a connu sa meilleure saison. Comment a-t-il connu sa meilleure saison? En jouant le même ratio de matchs qu’il devrait jouer avec nous, c’est-à-dire une trentaine de matchs…

La présence d’un solide deuxième gardien permettra aussi à Carey Price d’être reposé, ce qui peut faire la différence, selon Waite.

La plus belle preuve, c’est cet été dans les séries où Carey était reposé et en santé. C’est ce qu’on veut garder pendant la saison, un gardien de but qui, à chaque fois qu’il va jouer, va être frais mentalement et physiquement. Stéphane Waite

Price a terminé les séries éliminatoires au 1er rang pour la moyenne de buts accordés (1,78) et au 2e pour le taux d'efficacité (,936).

Primeau doit jouer

Si l'on se fie aux propos de Stéphane Waite, il y a aucun doute que Cayden Primeau est établi comme le gardien d’avenir de l’organisation.

L’Américain vient d’avoir 21 ans et le Tricolore ne voulait pas qu’il use ses culottes de gardien sur les bancs de la LNH.

Le plan avec Cayden, je veux qu’il joue à peu près 150 parties dans la Ligue américaine. C’est un standard pour la plupart des bons gardiens de but qui sont devenus des numéros un dans la Ligue nationale , a-t-il expliqué.

Un gardien de but ne perd pas son temps s’il joue beaucoup dans la Ligue américaine. Stéphane Waite

J’aime mieux qu’un gars comme Cayden joue 40, 50 matchs dans la Ligue américaine que 20 matchs dans la Ligue nationale.

L’abondance de bons gardiens dans l’organisation est tout aussi nécessaire pour le Rocket de Laval que pour le Canadien, compte tenu du calendrier très compressé de la Ligue américaine.

Leur calendrier est très très difficile, a souligné Waite. Ils jouent trois matchs en trois soirs pratiquement toutes les semaines. Donc, c’est sûr que tu en as un qui va toujours jouer deux matchs sur trois.