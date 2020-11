Faire grandir le sport féminin pour les générations futures

L'ancienne plongeuse Émilie Heymans, l'entraîneuse de basketball Chantal Vallée, la hockeyeuse Mélodie Daoust et l'ex-patineuse de vitesse en courte piste Nathalie Lambert ont pris la parole dans le cadre de la discussion Changer le sport - Créer un leadership encourageant.

Chantal Vallée et Mélodie Daoust ont expliqué qu'elles se sont chacune dotées d'une mission de faire grandir le sport féminin. Une cause qui leur tient à cœur, quitte à elles-mêmes se mettre une pression supplémentaire en s'obligeant au rayonnement lors de chaque événement, chaque mise en vitrine, chaque occasion.

C'est une pression différente que de vouloir gagner, c'est comme une responsabilité pour toutes les femmes du monde. C'est dur à dire d'une façon différente, mais c'est comme ça. Chantal Vallée, entraîneuse de basketball

Chaque fois qu'on est mises de l'avant, qu'on passe à la télévision, pour nous c'est une occasion de se prouver. Au match des étoiles [de la LNH], il n'est pas question d'aller là pour faire un show ou de se traîner les pieds, il faut faire valoir notre sport , affirme Mélodie Daoust.

C'est important de toujours donner son maximum pour donner l'occasion aux plus jeunes filles de se rendre à un plus haut niveau , renchérit avec conviction la championne olympique à Sotchi et médaillée d'argent à Pyeongchang.

On se bat jour et nuit dans le hockey féminin pour avoir, justement, une équité, non seulement d'un côté salarial, mais aussi concernant nos besoins, comme des physiothérapeutes, des médecins, l'accès gratuit aux glaces, les déplacements. Ce sont de petites choses qui font une énorme différence. Mélodie Daoust, hockeyeuse olympique

Le difficile métier d'entraîneuse

Première entraîneuse et directrice générale d'une équipe professionnelle de basketball masculin, Chantal Vallée a fait face à deux poids, deux mesures plus tôt dans sa carrière sur le plan salarial.

On m'avait dit qu'il fallait que je gagne des championnats pour faire plus d'argent. Mais ce n'était pas quelque chose qui était demandé aux entraîneurs masculins , indique-t-elle.

Ce n'est pas parce que tu es un peu moins forte physiquement que tu ne peux pas amener ton athlète à se dépasser dans un sport de force, par exemple , poursuit Nathalie Lambert.

Chantal Vallée ressent maintenant un vent de changement qui souffle sur le basketball et la place des femmes dans les hautes sphères du sport. Selon elle, le commissaire de la NBA, Adam Silver, y joue un rôle prépondérant.