Le Grand Prix du Canada au calendrier 2021 de la F1

La F1 prévoit organiser 23 courses l'année prochaine, un record, qui comprend le retour du Grand Prix du Canada les 12 et 13 juin.

L'épreuve montréalaise avait été rayée l'été dernier en raison de la pandémie de COVID-19. Le promoteur François Dumontier espérait tenir l'événement cet automne, pendant le week-end de l'Action de grâces, avec des spectateurs, mais sans succès.

Le grand cirque de la formule 1 effectuera un premier arrêt en Arabie saoudite, ce qui risque de susciter la polémique. Elle a multiplié les grandes rencontres sportives ces dernières années avec la volonté de développer le secteur du divertissement et d'améliorer son image abîmée par les critiques sur les droits de la personne.

Le Grand Prix du Vietnam, incertain après l'arrestation pour corruption de l'ancien maire de Hanoï, ne figure pas dans le calendrier provisoire qui a été publié mardi. Sa date du 25 avril est toutefois maintenue dans l'attente de trouver un nouveau circuit pour accueillir une épreuve.

La manche brésilienne se tiendra encore sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo, plutôt qu'à Rio de Janeiro, où les travaux de construction du nouveau circuit de Deodoro n'ont pas commencé.

La saison 2020 avait été réduite à 17 courses sur les 22 au programme. La F1 prévoit donc retrouver un calendrier comparable à celui qu'elle suivait avant la pandémie.

Nos hôtes pour 2021 ont été rassurés par la reprise des courses en toute sécurité cette saison et sont convaincus que les procédures que nous avons mises en place nous permettront de revenir à un certain niveau de normalité , avec notamment le retour des spectateurs en plus grand nombre, a écrit la F1 dans un communiqué.

Si le Vietnam doit encore patienter, les Pays-Bas, patrie du pilote Max Verstappen (Red Bull), retrouvent un an plus tard que prévu une place au calendrier, le 5 septembre sur le circuit de Zandvoort. Le pays n'a plus accueilli la F1 depuis 1985.

Le calendrier doit désormais être approuvé par le Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), dont la prochaine rencontre se tiendra le 16 décembre.

Il reste quatre épreuves à disputer à la saison en cours. L'écurie Mercedes a récemment été sacrée au Grand Prix d'Émilie-Romagne, à Imola. Le Britannique Lewis Hamilton aura une première occasion d'être couronné dimanche au Grand Prix de Turquie, à Istanbul, et d'égaler le record de sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher.