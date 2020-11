Félix Auger-Aliassime et Hubert Hurkacz couronnés en double à Paris

Le tandem canado-polonais a signé une victoire de 6-7 (3/7), 7-6 (9/7) et 10-2 contre le Brésilien Bruno Soares et le Croate Mate Pavic, classés 2es favoris dans la Ville Lumière. Le tableau de chasse des gagnants en France comprend quatre têtes de série (1re, 2e, 4e et 7e) en cinq affrontements.

Pavic et Soares se dirigeaient vers la consécration au bris d'égalité de la deuxième manche, mais Auger-Aliassime et Hurkacz ont forcé la tenue d'un acte ultime, qu'ils ont aisément remporté face aux spécialistes du double.

Actuel 251e joueur mondial en duo, Auger-Aliassime effectuera un bond de géant grâce à son triomphe lorsque le circuit publiera son classement hebdomadaire. Il atteindra le 77e échelon, un nouveau sommet pour le détenteur d'une fiche de 11-14 dans l'ATP.

Éliminé d'entrée dans le tournoi en simple, lundi, le Québécois s'est séparé de son entraîneur de longue date Guillaume Marx, jeudi, mettant un frein à une association de six ans. Il continuera de travailler avec l'instructeur Frédéric Fontang et les autres membres de son équipe.

Auger-Aliassime est en quête d'un premier trophée en simple, après six échecs en finale, dont la moitié cette année. Il a d'abord plié l'échine à court de l'objectif en février aux tournois de Rotterdam et de Marseille, puis récemment en octobre à Cologne.

À lire aussi : [CHRONIQUE] Milos, son service et son bandana

Ne reste maintenant que le champion du simple à couronner à Paris dans une finale opposant deux jeunes étoiles.

Le Russe Daniil Medvedev (no 3), bourreau du Canadien Milos Raonic (no 10) dans le carré d'as, croisera la raquette avec l'Allemand Alexander Zverev (no 4), vainqueur contre l'Espagnol Rafael Nadal (no 1) au tour précédent.

Zverev affiche un reluisant rendement de 5-1 face à Medvedev, mais a baissé pavillon lors de leur unique rendez-vous en finale, en 2019, au Masters 1000 de Shanghai.