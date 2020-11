David Gaudu s'impose à la Vuelta, l'écart se resserre sur Primoz Roglic

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a sauvé son maillot rouge de meneur, bien qu'il ait lâché une vingtaine de secondes à l'Équatorien Richard Carapaz (Ineos).

Roglic n'a plus qu'une manche de 139 km, qui est promise aux sprinteurs à Madrid, à surmonter avant de signer son second sacre à la Vuelta. Au classement général, il devance Carapaz de 24 secondes et le Britannique Hugh Carthy (Education First) de 47 secondes.

Gaudu s'est imposé une semaine exactement après son premier triomphe, également dans une arrivée au sommet, à l'Alto de la Farrapona.

Les candidats au podium ont patienté jusqu'aux quatre derniers kilomètres de la dernière ascension, de 11,4 km avec 7,1 % de pente, pour effectuer une offensive, mais à distance des rescapés d'une échappée-fleuve formée dès la première heure.

Premier à dégainer, Carthy a été imité par Carapaz, qui a distancé Roglic à l'approche des trois derniers kilomètres. Le Slovène, à l'ouvrage, est toutefois parvenu à contenir l'écart sur les pentes exposées au vent violent de la Covatilla, une station de ski dans les hauteurs de Bejar.

À l'avant, Gaudu a attendu les sept derniers kilomètres pour produire son effort. Le Breton a repris un trio de coureurs qui étaient partis en avant-garde pour devancer le Suisse Gino Mader de 28 secondes et l'Espagnol Ion Izagirre de 1 min 5 s.

D'autres détails suivront.