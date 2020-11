Auger-Aliassime atteint la finale du double au Masters de Paris

Jumelé au Polonais Hubert Hurkacz, Auger-Aliassime a signé une victoire en trois manches de 6-2, 1-6 et 10-5 contre le Brésilien Marcelo Melo et le Polonais Lukasz Kubot, classés quatrièmes têtes de série.

Le Québécois de 21 ans affiche un rendement en double de 9-7 en 2020, année au cours de laquelle il s'est mis à disputer plus de matchs avec un partenaire.

Les quatre gains récoltés dans la capitale française, voire cinq si la conclusion s'avère heureuse pour Auger-Aliassime et Hurkacz dimanche, lui permettront de considérablement améliorer son classement mondial en duo, le 251e.

Le parcours d'Auger-Aliassime en simple à Paris a été bref, subissant une élimination dès son entrée en lice, lundi, après un choc de trois manches contre le Croate Marin Cilic.

Le Canadien Milos Raonic (no 10) tente samedi d'imiter son compatriote dans le tournoi en simple. Il affronte présentement le Russe Daniil Medvedev (no 3) pour l'obtention du premier billet pour la finale. L'autre rencontre du carré d'as mettra aux prises l'Espagnol Rafael Nadal (no 1) à l'Allemand Alexander Zverev (no 4).

D'autres détails suivront.