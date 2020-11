Les éliminatoires de la MLS s'étaleront du 20 novembre au 12 décembre

Mais le calendrier sera compressé avec une séquence de 17 matchs sur une période de 23 jours après la fenêtre des matchs internationaux de la FIFA du 9 au 17 novembre.

Les éliminatoires de la MLS se mettront en branle le 20 novembre et se termineront le 12 décembre lors de la 25e édition de la finale de la Coupe MLS, a annoncé la ligue. Dix-huit des 26 équipes de la ligue accèdent aux éliminatoires cette année, soit 10 dans l'Est et 8 dans l'Ouest.

Le coup d'envoi sera donné avec deux matchs de l'Est - no 7 contre no 10 et no 8 contre no 9. L'un de ces matchs pourrait impliquer l'Impact de Montréal (7-13-2), qui occupe le 9e rang dans l'Est avant son match de dimanche contre le D.C. United.

Le format d'un match à élimination directe sera utilisé d'un bout à l'autre des éliminatoires. L'équipe la mieux classée agira comme hôte du match.

Le Toronto FC pourchasse l'Union de Philadelphie dans la course au championnat qui revient à l'équipe qui a compilé la meilleure fiche en saison. Les deux clubs ont une fiche de 13-4-5 avant le dernier week-end. La formation torontoise rend visite aux Red Bulls de New York et Philadelphie accueille la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

Dans l'Est, l'Impact, le Fire de Chicago, le D.C. United, l'Inter Miami et Atlanta United se disputent les deux dernières places donnant aux éliminatoires.

En raison des matchs annulés dans la foulée de la pandémie qui a perturbé la saison, les classements des éliminatoires sont déterminés par les points par match plutôt que par le total de points.

Les Whitecaps de Vancouver (8-14-0) ont déjà été éliminés des éliminatoires. Ils occupent la 9e place dans l'Ouest avant le match de dimanche contre le Galaxy de Los Angeles, à Portland.