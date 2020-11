Ah oui?

Ah bon.

Il l’a fait contre le Français Ugo Humbert, sans soulever de passion ni même bousculer votre tranquillité confinée.

Parce que Milos en demi-finale, ça fait longtemps que ça dure. On ne s’énerve plus avec ça.

Depuis 2016

Il y a quatre ans que Milos Raonic n’a pas remporté un tournoi. C’était à Brisbane, en 2016, la même année où il a atteint la finale à Wimbledon, l’année où il s’est hissé en 3e place du classement mondial, le meilleur rang détenu par un Canadien dans l’histoire de l’ATP.

Quatre ans sans titre ni trophée.

L’attention médiatique et la vôtre, sans doute, se sont tournées vers les jeunes loups, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

Privé de projecteurs, Milos s’accroche.

Il a changé d’allure en troquant sa coiffure Playmobil à la raie impeccable pour un bandana. Malgré ses blessures à la hanche, au poignet gauche, au pied droit, aux genoux et au dos, il continue.

Il a déclaré forfait en quarts de finale à Anvers, il y a deux semaines. C’était l’abdomen cette fois, une nouveauté. Et qui peut servir à 250 km/h avec une blessure à l’abdomen?

Unidimensionnel?

Il y a 12 ans que Milos roule sa bosse dans le circuit professionnel. Comme Shapovalov et Auger-Aliassime le sont aujourd’hui, il a été pendant un moment auréolé du statut de jeune prodige. Mais de l’avis général, le manque de variété dans son jeu l’a fait plafonner.

Auger-Aliassime est à la fois athlétique et cérébral. On a parfois l’impression de regarder un joueur d’échecs à qui on aurait donné une raquette. Shapovalov, c’est l’instinct, le va-tout, l’attaque en continu. Les deux jeunes sont dotés d’un beau répertoire de coups. Milos, lui, a son coup droit et son immense service.

Oui, immense!

Je dis immense sans exagérer. Novak Djokovic, contre qui Raonic n’a pourtant jamais gagné en 11 affrontements, a déjà dit qu’il ne s’était jamais senti si impuissant au cours de sa carrière que devant les services de Milos.

Serena Williams, à qui on demandait ce qu’elle choisirait si elle pouvait prendre un atout, un seul, dans le répertoire de tous ses collègues, a répondu sans hésiter qu’elle piquerait son service à Raonic.

249,4 km/h

C’est la marque personnelle de Milos. Ça le place au 6e rang dans l’histoire sur un pied d’égalité avec Andy Roddick.

Devant Milos, il y a le détenteur du record : l’Australien Sam Groth qui a déjà servi à 263 km/h. Groth s’est retiré en 2018 sans n'avoir jamais dépassé le 53e rang mondial.

En 2e place, on trouve Albano Olivetti. Le service du Français a atteint 257,7 km/h. Mais il est actuellement 912e au classement.

Le géant américain John Isner devance aussi Raonic à 253 km/h. Quand les deux joueurs s’affrontent, on pourrait aller directement au bris d’égalité sans leur laisser perdre leur temps (et le nôtre?) à amener le pointage à 6-6.

On remarquera qu’aucun de ces joueurs n’a dominé son sport à l’exception d’Andy Roddick. Il a été le dernier super serveur à détenir le 1er rang mondial. C’était en 2003.

À votre service

Milos Raonic n’a jamais dit non quand on lui a demandé de défendre les couleurs canadiennes en Coupe Davis. Seules les blessures l’en ont parfois empêché. En simple, il a conservé une fiche de 14 victoires et 5 défaites sous la bannière canadienne, avec deux victoires et un revers en double.

Et il détient deux records olympiques conquis sous les couleurs du Canada. Aux Jeux de Londres, en 2012, il s’est incliné devant le Français Jo-Wilfried Tsonga 3-6, 6-3 et 23-25. Les 48 jeux de la dernière manche constituent une marque olympique. Le total de 66 jeux aussi.

Allez Milos!

Raonic a gagné plus de 20 millions de dollars canadiens en bourses depuis 12 ans. Je ne rédige donc pas cette chronique pour lancer une collecte. Et puis ce n’est pas pour l’argent que Raonic se traîne à longues enjambées sur les courts des cinq continents. C’est pour la reconnaissance, pour une dernière chance de se hisser tout en haut, rien qu’une fois.

Il n’a remporté aucun tournoi du grand chelem. Il n’a même jamais gagné un Masters 1000.

À Paris, il cogne de nouveau à la porte. Il jouera en demi-finale contre le Russe Daniil Medvedev, 5e du monde.

Je doute que vous ayez une affiche de Milos chez vous. Je doute que vos enfants vous aient demandé de se déguiser en Raonic à l’Halloween, mais ayons une bonne pensée.

Milos aura 30 ans en décembre. Sa grande mécanique dégingandée s’use inexorablement. Il est un peu… beige, c’est vrai. Mais c’est le parfait gentilhomme! On en voudrait comme beau-frère.

Tout est là d’ailleurs. On aime Auger-Aliassime et Shapovalov comme des fils et Milos… comme un beau-frère.