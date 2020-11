Milos Raonic parmi les as à Paris

Milos Raonic a continué sa route au Masters 1000 de Paris, non sans peine. Le Canadien a sauvé deux balles de match avant de mettre un terme au parcours du Français Ugo Humbert en quarts de finale, vendredi, en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6 (9/7).

En quête d'un premier titre de l'ATP en quatre ans, Raonic a fait fi d'une baisse de régime et d'un soubresaut de Humbert pour décrocher son quatrième billet du carré d'as en 2020. La 10e tête de série sera opposée au Russe Daniil Medvedev (no 3), qui a pour sa part aisément vaincu l'Argentin Diego Schwartzman (no 6) 6-3 et 6-1.

En parfaite maîtrise dans le premier tiers, l'Ontarien de 29 ans a perdu de sa superbe au deuxième, largement à l'avantage du Français de 22 ans. La manche décisive, âprement disputée, a penché en faveur de Raonic au bris d'égalité. Acculé au mur, d'abord en retard 1-5, puis 4-6, il a renversé le favori local dans la dernière ligne droite.

Jouer à l'intérieur, ça m'aide. Et je suis content de mon niveau, je suis content de m'être bien battu pour m'en sortir et de pouvoir rejouer [samedi] , a commenté Raonic.

Le grand serveur, classé au 17e échelon mondial, a enregistré 25 as contre 4 doubles fautes face à Humbert, 34e, qui lui a volé son service qu'à une seule occasion. Raonic a aussi réalisé un seul bris pendant le match de 2 h 18 min.

Raonic avait participé à la finale en 2014, mais avait plié l'échine devant le Serbe Novak Djokovic, détenteur de cinq couronnes au Masters de Paris. L'an dernier, son compatriote Denis Shapovalov avait à son tour perdu à l'étape ultime de la compétition, également aux mains de Djokovic.

Les deux autres rencontres des quarts de finale mettront aux prises l'Espagnol Rafael Nadal (no 1) à son compatriote Pablo Carreno Busta (no 9) et l'Allemand Alexander Zverev (no 4) au Suisse Stan Wawrinka (no 12).

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, éliminé d'entrée de jeu en simple, a quant à lui poursuivi son chemin en double en compagnie du Polonais Hubert Hurkacz. Le duo a accédé aux demi-finales après avoir surpris le tandem australien formé par John Peers et Michael Venus (no 7) en trois manches de 4-6, 7-5 et 11-9.

Jeudi, Auger-Aliassime a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait coupé les ponts avec son entraîneur Guillaume Marx, avec lequel il a travaillé au cours des six dernières années. L'instructeur Frédéric Fontang et les autres membres de la garde rapprochée du Québécois demeurent à ses côtés.