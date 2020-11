Les Coupes du monde prévues à Tremblant et Val St-Côme déplacées à Calgary

Les étapes de ski de bosses à Mont-Tremblant le 23 janvier et de saut à Val St-Côme le 31 janvier auront lieu en Alberta vers la fin du mois de janvier.

Peter Judge, le chef de la direction de Ski Acrobatique Canada, a confirmé la nouvelle à Radio-Canada. C’est le manque de financement qui a forcé la fédération nationale à repenser l'organisation de ces compétitions.

C'est une triste nouvelle, a reconnu Judge à l’idée de ne pas aller à Tremblant et Val St-Côme. Le gouvernement provincial ne pouvait pas nous accorder du financement, donc il nous était alors impossible de tenir les événements au Québec. C'est une décision difficile.

Ski Acrobatique Canada et Canada Snowboard travaillent ensemble pour former deux bulles.

Au début mars, toujours à Calgary, auraient lieu les épreuves de demi-lune, de slopestyle et de big air, tant en ski qu’en planche à neige.

Viendra maintenant l'élaboration du plan pour tenir les compétitions en Alberta.

On cherche des partenaires, a dit Judge. La ville et la province nous soutiennent. On doit travailler avec la santé publique afin de présenter un bon plan.

Le Canadien Mikaël Kingsbury et la Française Perrine Laffont avaient dominé l'épreuve l'an dernier à mont Tremblant.

La station des Laurentides avait accueilli une étape de la Coupe du monde de ski acrobatique de 1996 à 2005 avant de céder sa place au mont Gabriel et à Val St-Côme. Depuis 2018, seuls les bosseurs sont de retour au mont Tremblant.