EOTTM dévoile sa carte du 21 novembre à Rimouski

Le promoteur Camille Estephan, d’Eye of the Tiger Management, a confirmé jeudi la composition de la soirée de boxe qui se tiendra à Rimouski le 21 novembre.

On savait déjà qu'Yves Junior Ulysse et Mathieu Germain s’affronteraient dans une finale où les titres de la NABF et du WBC de la Francophonie seront à l’enjeu.

De surcroît, David Théroux fera face à l’infatigable Steve Claggett dans un combat de championnat de la NABA. Ces deux duels s’inscrivent dans le tournoi à la ronde chez les super-légers baptisé le Carré d’As.

Pour ce qui constituera la demi-finale de la soirée, le poids lourd Simon Kean (19-1, 18 K.-O.) défendra sa ceinture de la NABA contre l’Albertain Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.).

Récemment pressenti pour se mesurer au Britannique Tyson Fury, champion du WBC, Kean avait dû, faute de temps pour s’y préparer, renoncer à se battre contre Surmacz, le 10 octobre dernier, à Shawinigan.

Du côté des super-mi-moyens, Raphaël Courchesne (8-0, 3 K.-O.) et Josh Wagner (6-0, 5 K.-O.) mettront leurs fiches parfaites en jeu dans un combat de six rounds.

Enfin, en lever de rideau, le poids lourd de Granby Adam Dyczka (2-0, 1 K.-O.) montera dans le ring pour la première fois depuis le 25 janvier pour affronter le Britanno-Colombien Jaye Byard (0-1).

Pandémie oblige et afin de répondre aux exigences de la santé publique régionale du Bas-Saint-Laurent, l’événement se tiendra à huis clos à l’Hôtel Rimouski, qui servira également de bulle pour les participants.

Ces derniers doivent y entreprendre une quarantaine de 14 jours à compter de samedi.