Milos Raonic file en quarts de finale à Paris

Le Canadien Milos Raonic s'est qualifié sans trop de difficulté pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris, jeudi, avec une victoire de 7-6 (7/1) et 6-2 sur l'Américain Marcos Giron, 91e joueur mondial.

Issu des qualifications, Giron s'était offert deux joueurs mieux classés que lui jusqu'ici, dont la 10e raquette mondiale Matteo Berrettini. Il a cependant semblé à court de ressources en deuxième manche contre Raonic, après un premier acte chaudement disputé.

Égal à lui-même, le 17e à l'ATP a réussi 17 as contre son rival et n'a perdu que 4 échanges avec sa première balle. Il n'a offert aucune balle de bris.

Au prochain tour, Raonic affrontera le Croate Marin Cilic ou le Français Ugo Humbert. Il tentera d'atteindre les demi-finales pour la deuxième fois en trois tournois.

Ça se précise pour les finales de l'ATP

Le no 9 mondial Diego Schwartzman n'est plus qu'à une victoire d'une première qualification pour les finales de l’ATP, à Londres, après sa victoire expéditive de 6-1 et 6-1 contre l'Espagnol Alejandro Davidovich (63e) en huitièmes de finale.

Schwartzman affrontera Daniil Medvedev (5e) pour une place dans le carré d’as vendredi. Le Russe a battu l'Australien Alex de Minaur (25e) 5-7, 6-2 et 6-2, jeudi.

L'Argentin de 28 ans, récent demi-finaliste à Roland-Garros, est en position idéale pour s'emparer du dernier billet disponible pour ces finales prévues du 15 au 22 novembre, à Londres, à huis clos à cause de la crise sanitaire. Seul Pablo Carreno Busta a encore une petite chance de l'en priver, mais ça passe nécessairement par un titre dans la salle parisienne pour l'Espagnol.