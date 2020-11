Le Montréalais Enock Makonzo au coeur d’une saison de rêve en Caroline

On ne sera pas très original en écrivant que l’année 2020 n’est pas comme les autres.

L’équipe de Coastal Carolina, basée à Conway, près de Myrtle Beach en Caroline du Sud, est invaincue en six matchs jusqu’ici. Elle est classée première de sa conférence et se hisse au 15e rang du prestigieux classement national de la NCAA.

Les Chanticleers devancent notamment des ténors du ballon oval américain, comme les universités du Michigan, Auburn, USC ou encore Oklahoma. Ils ont gagné leur dernier match 51-0 contre Georgia State.

C’est du jamais vu pour l’institution d’un peu plus de 10 000 étudiants. Au coeur des succès de cette équipe se trouve le Montréalais Enock Makonzo, un secondeur partant qui a réussi 25 plaqués en solo jusqu’ici, le plus grand nombre parmi tous ses coéquipiers. Il a aussi réussi deux sacs du quart.

J’ai eu des hauts et des bas dans ma carrière, mais cette année est vraiment spéciale, explique Makonzo à Radio-Canada Sports. On est en train de réécrire l’histoire sportive de l’école. Je joue bien, mais mes statistiques reflètent surtout notre performance d’équipe. Je dois tout à mes coéquipiers et mes entraîneurs. Tout le monde fait son travail.

On n’est pas surpris d’avoir cette fiche et on en est très fiers, ajoute le Montréalais. On continue de prouver aux gens qu’on n’est pas une équipe à prendre à la légère. Je trouve qu’on mériterait un peu plus de respect de la part des gens, mais on ne s’y attarde pas, ce n’est pas grave. On veut gagner le championnat de notre conférence.

Enock Makonzo lors de match contre l'Université du Kansas Photo : Getty Images / Brian Davidson

À 23 ans, Makonzo ne cache pas non plus ses ambitions professionnelles. Il rêve à la NFL, même s’il n’est pas le plus costaud à 5 pi 11 et 195 livres (1 m 80 et 87 kg). S’il occupe la position de secondeur cette année, c’est d’abord pour dépanner son équipe qui avait besoin de lui à cet endroit.

En 2019, avant de se déchirer le ligament croisé antérieur du genou au deuxième match de la saison, il était demi défensif.

Je ne m’attarde pas à mon physique parce que le plus important, c’est que je montre jour après jour que je peux jouer du bon football et que j’arrive à trouver des moyens d’aider l’équipe. Mes qualités me permettent de jouer secondeur ou dans la tertiaire.

Dominique Ménard a entraîné Makonzo à l’école secondaire Dalbé-Viau à Lachine où il travaille depuis 25 ans. Aujourd’hui directeur des sports et entraîneur-chef de l’équipe juvénile, il l'a suivi de la fin du primaire jusqu'à sa graduation en 2014.

Enock Makonzo Photo : Courtoisie : Université Coastal Carolina

Beaucoup de gens disaient qu’il n’était pas assez grand ou pas assez gros, mais partout où il est allé, il a été dominant, explique Ménard. Je pense que c’est le joueur qui frappe le plus dur que j’ai entraîné. Personne ne frappe aussi fort que lui. Son synchronique et son sens de l’anticipation sont remarquables. Il terrorisait les équipes adverses et sur les unités spéciales, c’est un monstre, il frappe tellement fort. Les gars en avaient peur sur le terrain!

Quand on évoque sa puissance avec lui, Makonzo rit timidement.

J’imagine que je tiens ça de mes parents et que c’est naturel, explique l’étudiant en administration. Je leur dois parce que je n’ai jamais vraiment eu à travailler sur ça en tant que tel. Je suis doué pour frapper aussi fort donc je m’en sers à mon avantage.

Parfaire son art de Lachine au Nouveau-Mexique

Les parents de Makonzo ont immigré au Canada du Congo. Le frère aîné d’Enock, Ethan, joue au football pour les Carabins de l’Université de Montréal. Deux autres frères jouent encore à Dalbé-Viau.

C’est là que Makonzo est tombé en amour avec le football. Le premier pas d’une longue marche encore inachevée.

Ç’a été une révélation pour moi, dit-il. Je me suis dit que c’est ce que je voulais vraiment entreprendre ça dans ma vie. C’est là que le but de jouer pro est apparu.

Enock Makonzo, numéro 43, avec l'équipe de Dalbé-Viau Photo : Courtoisie : École Dalbé-Viau

Je l’ai vu évoluer comme être humain au fil des années, raconte Dominique Ménard. Au secondaire, il parlait peu et était plutôt un leader silencieux. Il est plus volubile aujourd’hui et plus confiant en lui. Je l’ai entendu en entrevue après un match récemment à la télévision et il m’a impressionné.

Entre Lachine et la Caroline du Sud, Makonzo est passé par le Cégep du Vieux-Montréal, puis par l’Institut militaire du Nouveau-Mexique avant de rejoindre Coastal Carolina.

Au Nouveau-Mexique, Makonzo étudiait dans un junior college, là où bien des rêves échouent pour des joueurs qui n’arrivent pas à faire leur place dans les plus grands programmes universitaires. La série Last Chance U, diffusée sur Netflix, peint un portrait fort coloré des équipes de football de ces collèges.

L’expérience a été difficile, mais formatrice. Les règles de l’équipe étaient très strictes.

Ce n’était pas le paradis et j’ai dû surmonter beaucoup d’épreuves pour passer à l’étape suivante, analyse Makonzo. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m’embarquais, mais l’expérience m’a changé. Je devais faire abstraction de tout ce qui se passait autour et rester concentré.

Enock Makonzo et un coéquipier lors d'un match Photo : Courtoisie : Université Coastal Carolina

Il fallait être très discipliné, ajoute-t-il. Je n’avais jamais pensé vivre ça dans ma vie. Ce n’est pas une école normale. Ce n’est pas un environnement dans lequel tu voudrais vivre par toi-même, sauf si tu as l’ambition d’aller dans l’armée.

Son rêve est bien sûr ailleurs. D’abord il veut gagner le championnat de sa conférence, puis accéder au football professionnel.

Il veut aussi inspirer les plus jeunes joueurs au Canada et leur faire réaliser qu’ils ont leur place au sud de la frontière, même en cette période trouble.

Il y a des milliers de talents au Canada et j’espère que les équipes américaines vont le réaliser et comprendre à quel point on est capable de jouer avec eux. On doit simplement trouver une façon d’attirer leur attention.

Cette saison, pas moins de sept anciens Aigles d’or de Dalbé-Viau jouent dans la NCAA. Trois autres ont opté pour compléter leurs études secondaires dans des écoles américaines reconnues pour leur programme de football.

Enock c’est un modèle pour nous, reconnaît Dominique Ménard. Il a travaillé fort pour se rendre où il est. Il avait 75 % de moyenne au secondaire et il fallait qu’il travaille pour l’obtenir. C’est un bel ambassadeur pour nos joueurs.

Et visiblement un sacré joueur de football.