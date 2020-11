Le retour à l'école secondaire de Christophe Normand

Quand sa première saison avec les Alouettes a pris fin en novembre 2019, Christophe Normand était loin de penser qu’il ne jouerait pas au football avant au moins un an et demi.

Dès l’annulation officielle de la saison de la Ligue canadienne (LCF), le spécialiste des unités spéciales s’est tourné vers son école secondaire, où il faisait de la suppléance durant l'intersaison depuis son arrivée au football professionnel en 2016

Il voulait donner un coup de main à l’équipe de football, mais il s’est plutôt retrouvé avec une tâche d’enseignant à temps plein.

À ma première saison morte en 2016, il y avait déjà un manque de personnel. Ça s’est accentué depuis , explique-t-il.

J’ai donc été chanceux dans ma malchance. Il y a plein de postes à pourvoir. Si t’es intéressé à en faire et que tu as une certaine qualification, ils vont t’embaucher. J’ai eu cette opportunité-là.

On pense naturellement qu’un joueur de football se retrouverait à enseigner l'éducation physique. Mais ce n’était pas dans les choix qui s’offraient à l’ancien du Rouge et Or.

Ici, à Marieville, il y avait plusieurs postes à pourvoir. Je suis allé avec celui en univers social (histoire, géographie). Sinon, il y avait arts plastiques. Donc, je suis allé avec une matière où je pensais pouvoir performer , ajoute-t-il avec un sourire en coin, comme s’il doutait de son talent pour enseigner les arts plastiques.

Le centre-arrière s’est donc retrouvé à enseigner l’histoire et la géographie à un groupe de jeunes autistes. S’il ne savait pas à quoi s’attendre, il a été plutôt impressionné.

J’ai trois ou quatre élèves qui ont fini la moitié d’une année de secondaire régulier en moins de deux mois.

La communication n'est pas toujours facile et il faut être prêt à certains comportements imprévisibles, mais Normand apprécie visiblement l’expérience et l’appui de ses collègues.

Il n’y a pas que ses élèves en univers social qui ont impressionné le joueur des Alouettes. L’ensemble des adolescents de l’école fait preuve d’une résilience inspirante en ces temps d’adversité.

On leur met beaucoup sur les épaules , dit le joueur.

On en impose beaucoup aux jeunes et ils font avec. Ils vont apprendre quand même et ils restent motivés.

Christophe Normand se sent à l’aise dans son école. Il y a retrouvé d'anciens professeurs et d'anciens entraîneurs au sein de l’équipe.

Quand on lui demande si les jeunes ont beaucoup changé depuis le temps où il arpentait les corridors de l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, il répond avec le sourire.

C’est le même genre de niaiseries que dans mon temps. Il y a juste le style vestimentaire et la musique qui ont changé…

S’il apprécie l’expérience, Christophe Normand n’est pas sûr d’en faire sa deuxième carrière.

S’il voulait obtenir une permanence en enseignement, il devrait retourner aux études pour obtenir un diplôme approprié et l’ancien du Rouge et Or n’est pas sûr de vouloir retourner à l’école comme étudiant à temps plein.

Surtout qu’il lui reste quelques bonnes années de football devant lui. Après deux conquêtes de la Coupe Vanier avec l’Université Laval, une Coupe Grey avec les Alouettes serait certes bienvenue.