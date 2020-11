L'Impact prolonge le prêt de Lassi Lappalainen

Malgré avoir été incommodé par quelques blessures, il a prouvé à nouveau cette année son importance dans l'effectif en aidant l'équipe offensivement en marquant des buts dans cette ligue, a souligné le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard. Il y a deux semaines, sa chirurgie s'est bien déroulée et on pourra le retrouver au prochain camp d'entraînement en 2021. On lui souhaite un prompt rétablissement.

Le footballeur de 22 ans a inscrit quatre buts et une mention d'assistance en 13 matchs, dont sept comme partant, et 680 minutes de jeu cette saison.

En 2019, à sa première saison en MLS, il avait réussi cinq buts et une passe en 11 rencontres, dont 8 départs.

Lappalainen a fait ses débuts en sélection nationale le 11 janvier 2019 dans un match amical contre l'Estonie, et il a représenté son pays sept fois.