Une société suisse demande au CIO d’exclure le président de la FIFA

Sport 7 est une société basée à Fribourg, en Suisse. Elle s’occupe de conseiller les sportifs de haut niveau dans leur cheminement de carrière, notamment dans le hockey et le soccer. Très rapidement, la société suisse s’est aperçue que le monde du soccer international était gangréné par le crime organisé, comme l’explique Philippe Renz.

Nous avons découvert un système complexe de pratiques illicites dans le milieu du football. Des abus en tous genres qui nous empêchent de protéger les sportifs.

Durant trois ans, nous avons tenté d’alerter les plus hautes instances du football. Nous avons rapidement constaté que la FIFA ne voulait rien entendre et était même complice de cette situation. Pour toute réponse, on nous a parlé de réformes à venir. Force est de constater que rien n’a été fait.

Selon Sport 7, le chef suprême du soccer mondial, Gianni Infantino, fermerait les yeux devant ces pratiques illicites qui représentent, selon leur avocat, plus d’un milliard de dollars. C’est pour cette raison que la société helvétique a décidé de saisir la commission d’éthique du CIO.

Le président de la FIFA a été élu membre du CIO en janvier dernier. Radio-Canada Sports a pu consulter la plainte qui a été déposée au CIO et on peut y lire :

En soutenant le crime organisé qui sévit dans le milieu du transfert de joueurs et en muselant à ces fins certains organes de la FIFA de manière directe ou indirecte, Monsieur Infantino se rend coupable de multiples violations de la Charte olympique, des principes universels de base de bonne gouvernance du mouvement olympique et sportif ainsi que du code d’éthique du CIO.

Sport 7 demande également à la commission d’éthique du CIO de s’intéresser de près aux deux plaintes qui ont été déposées contre Gianni Infantino auprès de la justice pénale suisse en mai et en juin 2020.

Dans la plainte de la société suisse, on peut également lire :

Le dossier de Sport 7 démontre à lui seul que ce dirigeant est bien tout l’inverse du "candidat extérieur crédible et de haute intégrité et apte à accomplir les réformes nécessaires et ramener stabilité et intégrité" qui était exigé par Thomas Bach dans un message du 8 octobre 2015 qui faisait suite aux scandales qui éclaboussaient alors déjà la FIFA et son ancienne direction.

L’avocat Philippe Renz explique que dans ce cas, le CIO ne peut plus accepter en son sein Gianni Infantino.

Notre dossier déposé au CIO est implacable. Il est très clair que la gouvernance de la FIFA est corrompue et complètement tronquée. Alors le CIO va constater que la gouvernance est muselée pour soutenir un système qui en arrière-plan est complètement illicite. Le CIO est coincé, en fait.

Sport 7 a également déposé une plainte devant la justice fédérale suisse. Un dossier de plus de 1000 pages qui dénonce les pratiques illicites de la FIFA et de son président.

Si le CIO prend une décision politique et ferme les yeux, de l’autre côté, il y aura le procureur extraordinaire, explique Philippe Renz. S'il ouvre son enquête suite à notre dénonciation, cela va complètement désavouer le travail du CIO qui chercherait à dissimuler le pot aux roses.

Sport 7 demande maintenant que le CIO suspende provisoirement Gianni Infantino et ouvre immédiatement une enquête. Il s’appuie dans sa demande sur l’article 3.8 de la Charte olympique.

L'article 3.8 de la Charte olympique Jusqu’à la décision de la Session sur une proposition d’exclusion, la commission exécutive du CIO peut suspendre provisoirement le membre concerné et le priver de tout ou partie [sic] des droits, prérogatives et fonctions attachés à sa qualité de membre. Un membre du CIO peut être exclu par décision de la Session si ce membre a trahi son serment ou si la Session considère qu’il a négligé ou sciemment compromis les intérêts du CIO ou que, d’une façon quelconque, il a démérité.

Le CIO a répondu par courriel à Radio-Canada Sports qui demandait de commenter la plainte de Sport 7 :