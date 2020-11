La plus étrange des 25 saisons de la MLS prendra fin ce week-end avec une ultime journée de matchs avant les éliminatoires. Pour le Bleu-blanc-noir, il aura été question de bras de fer avec la santé publique, de moult déplacements, d’un déménagement au New Jersey, de choix entre le travail et la famille… le tout en essayant de jouer un peu au ballon.

Pour continuer de faire cette dernière chose, l’Impact doit simplement gagner à Washington, dimanche, contre le D.C. United.

Compte tenu des récents résultats à travers la ligue, les Montréalais seraient déjà qualifiés pour les éliminatoires s’ils avaient battu Orlando dimanche dernier. La déception était d’autant plus vive dans le vestiaire, a souligné le gardien Clément Diop, qui a lui-même dû faire certains sacrifices supplémentaires en rentrant en France pour des raisons personnelles il y a quelques semaines.

Il assure aujourd’hui que le sentiment qui règne désormais dans le groupe est une volonté de ne pas avoir fait tout ça pour rien.

Nous avons traversé tellement d’épreuves, nous avons travaillé toute la saison pour ça, a-t-il rappelé en visioconférence, mardi. C’est vrai, nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs dans les 12 derniers, mais, si nous sommes toujours dans le coup, c’est que nous avons gagné des matchs avant et que ça nous a permis de lutter pour notre place. Nous ne voulons pas perdre ça. C’est très difficile pour tout le monde, pour nous, pour le personnel, pour tous ceux qui sont venus ici, au New Jersey.

Nous ne voulons pas avoir fait ça pour rien. Je crois que nous méritons d’être dans les éliminatoires. C’est pour ça que nous allons nous battre. Clément Diop, gardien, Impact de Montréal

Cette mauvaise séquence que souligne Diop a de quoi faire frissonner le plus ardent supporteur de l’Impact : seulement 2 victoires dans les 12 derniers matchs, soit depuis l’accablante défaite du 16 septembre, à Vancouver, qui a semblé faire tout dérailler inutilement. Les cyniques diront que l’Impact a peut-être carrément hâte d’en finir avec sa saison – un destin que la CONCACAF a rendu impossible, car l’Impact a appris lundi qu’il devra terminer son parcours en Ligue des champions au mois de décembre.

Que nenni, a assuré Diop, qui soutient que les joueurs appuient la décision du personnel technique de rester au New Jersey cette semaine au lieu de rentrer à Montréal. Plus tôt cette saison, l’équipe a plutôt fait le choix contraire.

C’est un sujet délicat, a reconnu le gardien, tiraillé comme ses coéquipiers entre le besoin de faire son boulot et celui, plus viscéral, de retrouver ses proches ou, tout simplement, de faire le vide. Mais chaque décision a été prise dans l’intérêt principal de l’équipe , a martelé Diop.

Celle-ci a, en plus, l’avantage d’envoyer un message clair aux fidèles de l’Impact.

On a tous conscience de la situation actuelle, et on pense que c’est la meilleure solution pour préparer le prochain match de Washington ce week-end, a indiqué Diop. C’est la raison pour laquelle on est resté : pour travailler et être dans les meilleures conditions pour aborder le prochain match.

Le D.C. United, pour sa part, s’accroche à ses petites chances de participation aux éliminatoires et aura besoin d’aide ailleurs dans la ligue s’il réussit à battre l’Impact dans son antre de l’Audi Field – ce qu’il a des raisons d’espérer avec optimisme, car Montréal n’a gagné qu’un match de saison à Washington : son dernier au vieux stade RFK.

En revanche, on peut aussi aborder le tout en suggérant que l’Impact, la dernière fois qu’il a visité Washington en plein automne, s’y est créé des démons qu’il serait temps d’exorciser…