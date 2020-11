John Elway frappé par le coronavirus

Les Broncos de Denver ont annoncé mardi que le directeur général et président des opérations football John Elway, ainsi que le président Joe Ellis avaient reçu des tests positifs à la COVID-19.

Les Broncos ont également demandé au coordonnateur défensif Ed Donatell, à l'entraîneur des porteurs de ballon Curtis Modkins et à l'instructeur de la ligne offensive Mike Munchak de suivre les protocoles de la NFL pour contrer le coronavirus.

Même son de cloche dans le cas du garde à droite Graham Glasgow. Des personnes travaillant dans les installations de l'équipe ont aussi été infectées par le virus.

L'organisation a précisé qu'Elway et Ellis se sentaient bien et continueraient de travailler de leur domicile et de manière autonome pendant leur convalescence.

Les Broncos ont ajouté qu'Ellis, qui a raté un premier match à domicile des Broncos en 26 ans le 1er novembre, après s'être senti malade, avait été informé mardi matin de son résultat positif.

Elway a ressenti des symptômes mineurs lundi et a quitté son bureau pour travailler de son domicile. Le triple champion du Super Bowl, dont deux titres comme quart partant des Broncos, a également été informé mardi matin.