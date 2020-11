Les élections américaines vues par des athlètes canadiens expatriés

En pleine pandémie de COVID-19, on connaîtra dans quelques heures la décision du peuple américain. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera assermenté président le 20 janvier 2021?

Dans l’attente du dépouillement des votes, Radio-Canada Sports a sondé les états d’âme de trois athlètes canadiens qui habitent aux États-Unis. Le footballeur Benjamin St-Juste, le joueur de tennis Alexis Galarneau et le coureur de demi-fond William Paulson.

Benjamin St-Juste est arrivé aux États-Unis à la fin de l’année 2016, quelques semaines après l’élection de Donald Trump. D’abord installé à Ann Arbor, où il jouait pour les Wolverines de l’Université du Michigan, il est déménagé à Minneapolis, au Minnesota, en 2019.

Il dispute sa deuxième saison comme demi de coin avec les Gophers de l’Université du Minnesota. Il a pris la parole cet été dans la foulée de la mort de George Floyd.

En 2016, les démocrates d’Hillary Clinton avaient gagné les votes du Minnesota au Collège électoral avec une mince priorité de 1,5 % sur Donald Trump.

Le Québécois remarque que les jeunes électeurs de son État sont particulièrement ciblés par des campagnes publicitaires en vue du scrutin.

Plusieurs athlètes professionnels, comme LeBron James, et des acteurs ou chanteurs se sont servis de leurs plateformes pour inciter les jeunes à voter, explique St-Juste. Il y avait eu un taux élevé d’abstention en 2016 parce que les jeunes ont parfois l’impression que leur vote ne compte pas. Cette année, on entend beaucoup de campagnes pour leur rappeler que leur vote est important.

Benjamin St-Juste pendant un match contre les Boilermakers de l'Université Purdue, en septembre 2019 Photo : zach bolinger/icon sportswire / Zach Bolinger/Icon Sportswire

Si Minneapolis lui semble acquise aux démocrates, les régions rurales du Minnesota avaient appuyé Donald Trump en 2016. Dans le vestiaire des Gophers, qui réunit des joueurs de toutes les régions des États-Unis et de toutes les origines, on parle prudemment de politique, mais on évite les débats trop animés.

Ça ne me dérange pas si un coéquipier vote démocrate ou républicain, on est ensemble parce qu’on a un objectif commun sur le terrain, analyse le joueur. On a appris à accepter nos différences. Certains parlent de politique, d’autres pas et c’est correct. On ne lève jamais le ton et on essaie d’avoir des conversations constructives. On nous a appris à vouloir comprendre le point de vue des autres.

Pour St-Juste, deux grands événements ont catalysé l'intérêt des Américains pour les prochaines élections : la gestion de la pandémie de COVID-19 et la réaction des autorités aux grandes manifestations contre le racisme du printemps et de l’été.

Je pense que la mauvaise gestion de la pandémie du président Trump a fait en sorte que les gens ont commencé à scruter davantage son administration, dit-il. Il y a aussi la lutte à la discrimination raciale qui n’a jamais été au coeur des actions de la présidence. Personne à la Maison-Blanche n’a pris la parole pour dire que les choses devaient changer. Les gens exclus ont dit encore plus fort qu’on avait besoin de changement.

Benjamin St-Juste, des Golden Gophers de l'Université du Minnesota, pendant l'Outback Bowl contre les Tigers de l'Université Auburn, en janvier 2020 Photo : mary holt/icon sportswire / Mary Holt/Icon Sportswire

Cela dit, je pense qu’un président ne peut tout faire seul, ajoute St-Juste. Je ne pense pas qu’en élisant Joe Biden ce sera la solution miracle. Les politiciens doivent être plus ouverts d’esprit pour améliorer le sort de la population. Ça prend une meilleure collaboration entre les organisations de la société civile et le gouvernement.

St-Juste ne serait pas surpris si des manifestations étaient organisées ou que des émeutes éclataient si Trump obtient un deuxième mandat, même si la violence n’est pas la solution à privilégier selon lui.

Le joueur de tennis Alexis Galarneau

Alexis Galarneau habite aux États-Unis depuis l’été 2016. Il vit à Raleigh et joue au tennis pour l'Université de l’État de la Caroline du Nord.

Si la ville est plutôt d'allégeance démocrate, les républicains ont remporté les votes de l'État en 2016 avec une avance de 3 %.

Il remarque que le scrutin de 2020 attise davantage les passions.

Avec toutes les controverses touchant la politique au cours des derniers mois, on sent vraiment que l’élection est importante, explique Galarneau, joint en Arkansas où il dispute un tournoi. Je sens que les jeunes républicains à l’université osent moins s’afficher que les démocrates. C’est ma deuxième élection aux États-Unis et je dirais qu’elle est trois fois plus intense que la première.

Le joueur de tennis Alexis Galarneau à l'entraînement Photo : Radio-Canada / Michel Riverin

Même s’il n’a évidemment pas le droit de vote, Galarneau reçoit des alertes et des messages textes tous les jours pour l’inciter à voter ou encore à s’inscrire pour participer au scrutin.

Reste que dans l’équipe de tennis de l’université, les joueurs essaient d’éviter le sujet. Il n’y a que 11 Américains sur les 11 joueurs de l’équipe et ils n’ont pas la même vision. Certains se fâchent parfois lorsque les débats s’intensifient. Mieux vaut alors discuter de tennis.

Je trouve ça fascinant parce que les opinions sont tellement divergentes en ce moment, analyse Galarneau. On voit moins d’activités politiques sur le campus, puisque les cours se donnent à distance, mais on sent vraiment que les gens s’intéressent à l’élection. Dans le complexe d’appartements où j’habite, presque tout le monde a regardé les débats. On a même une salle de cinéma qui diffusait les échanges et la salle était pleine.

Galarneau sent aussi une certaine inquiétude dans la population en cas de victoire serrée ou contestée par l’un des candidats. Il a l’impression que l’issue du scrutin sera inévitablement suivie par de grandes manifestations.

Le coureur William Paulson

Le coureur William Paulson est né et a grandi en Angleterre, mais peut représenter le Canada sur la scène internationale puisque sa mère est Québécoise. Il habite aux États-Unis depuis 2013.

Après avoir obtenu un diplôme en biologie à l’Université Princeton, il a fait une maîtrise en sciences sociales à l’Université d’État de l’Arizona. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il s’entraîne avec un club d’athlétisme à Eugene, en Oregon, et espère se qualifier pour le 1500 m des Jeux de Tokyo l’été prochain.

William Paulson gagne le 1500 m des Championnats canadiens. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En 2016, l’Oregon a voté massivement pour Hillary Clinton. Les démocrates l’ont emporté au Collège électoral avec une avance de 11 %.

Paulson estime qu’il s’entraîne avec des athlètes en très grande majorité prodémocrate, même s’il a des amis qui ont voté pour les républicains en 2016. Il sent toutefois que plusieurs indécis, qui ont appuyé Donald Trump il y a quatre ans, vont assurément voter pour Joe Biden cette fois-ci.

On ne sentait pas le même sentiment d’urgence lors de l’élection en 2016 que cette année, dit-il. Il y a quatre ans, les deux candidats n’étaient pas particulièrement attrayants pour les électeurs. Cette année, avec tout ce qui s’est passé récemment, je sens vraiment que c’est une élection pivot pour l’avenir des États-Unis.

Les taux de participation pour le vote par anticipation valide d’ailleurs son hypothèse.

Paulson s’inquiète en particulier des divergences d’opinions qui semblent de plus en plus irréconciliables au sein de la population américaine. Il redoute des réactions qui découleraient du résultat du vote.

À Portland, à environ deux heures de route d’où il habite, des manifestations ont eu lieu plus de 100 jours consécutifs dans la foulée de la mort de George Floyd au Minnesota à la fin du mois de mai. Certaines de ces manifestations ont tourné à l’affrontement.

J’espère que les Américains vont réussir à trouver une façon de reprendre le dialogue, parce que le fossé ne cesse de s’agrandir. Je sens un certain sentiment d’urgence chez les gens pour renverser la tendance , conclut-il.

Paulson s’attend à veiller tard mardi, même s’il habite dans l’ouest du pays. Il pense que quoiqu’il arrive, il y aura assurément des recomptages qui pourraient faire durer le suspense encore quelques jours ou quelques semaines.