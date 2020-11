En juin dernier, j’expliquais dans cette chronique que la présentation de matchs à huis clos au sein de plusieurs grands championnats autour du globe allait probablement aider les scientifiques à résoudre une vieille énigme : quel est l’effet réel des foules sur les performances des athlètes?

Depuis 50 ans, un grand nombre d’études avaient clairement montré que les équipes disputant leurs matchs à domicile jouissent d’un avantage sur leurs adversaires. Cet avantage se manifeste partout dans le monde, peu importe la discipline sportive.

Cependant, les chercheurs n’ont encore jamais réussi à isoler et à mesurer l’impact réel des facteurs censés constituer un avantage pour les équipes locales :

a) l’effet de la foule partisane sur les deux équipes;

b) les inconvénients reliés aux voyages et la familiarité de l’équipe locale avec sa surface de jeu;

c) le biais favorable des officiels envers l’équipe locale, probablement en raison de la pression exercée par la foule partisane.

Les preneurs aux livres tiennent évidemment compte de cet avantage du terrain lorsqu’ils établissent leurs cotes. La maîtrise de ces données statistiques, ainsi qu’un réseau d’analystes et d'informateurs fiables, est essentielle pour faire constamment pencher la balance en leur faveur.

Or, la maison de paris anglaise Williams Hill, qui brasse aussi des affaires en Amérique du Nord, a mentionné dans son rapport du troisième trimestre que les matchs de la Premier League disputés à huis clos avaient produit une quantité anormale de pointages élevés et de résultats étonnants, ce qui aurait fait chuter sa marge de profits.

Comme les équipes de la Premier League ont entrepris la saison en disputant leurs matchs locaux dans leur environnement habituel, on serait porté à croire que l’absence de foule a dans une certaine mesure influé sur le déroulement des matchs.

C’est toutefois en Amérique du Nord que les expériences les plus intéressantes ont eu lieu.

Afin de pouvoir présenter ses séries éliminatoires, la LNH a isolé ses équipes dans deux bulles auxquelles les spectateurs n’avaient pas accès, soit Toronto et Edmonton. La NBA a fait de même en confinant ses formations à Lake Buena Vista, en Floride, au site de Disney World.

À part les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d’Edmonton, toutes les équipes des deux ligues ont ainsi disputé leurs matchs de séries en terrain neutre. Pour le reste, aucune formation de la LNH ou de la NBA n’a pu être galvanisée par les réactions d’une foule partisane. Et les arbitres, pour leur part, ont pu travailler en toute quiétude sans que les foules remettent en question leurs décisions.

Ce qui s’est produit dans la LNH est fort intéressant.

Depuis 1990, le taux de succès des équipes locales dans les séries éliminatoires s’élevait à 55 % avant cette année. Mais dans les bulles de Toronto et d'Edmonton, les équipes établies comme jouant à domicile n’ont pu faire mieux qu’une fiche de 59-69 (46,09 %).

Il s’agit d’un résultat fort étonnant lorsque l’on sait qu’au hockey, l’entraîneur de l’équipe receveuse jouit du droit d’effectuer le dernier changement, et donc de choisir les confrontations de trios et de défenseurs qui l’avantagent le plus.

Même en l’absence de foule, on croyait avant le début des séries que cette règle allait continuer de procurer un avantage aux équipes locales.

Il vaut aussi la peine de souligner que, malgré le fait qu’ils jouaient dans leur amphithéâtre, ni les Maple Leafs ni les Oilers ne sont parvenus à franchir le tour de qualification qui donnait accès aux séries.

Dans la NBA, l’avantage du terrain a toujours été beaucoup plus marqué qu’il l’est au hockey. Mais il a fondu comme neige dans la bulle floridienne.

Au cours des 25 dernières années, les équipes locales de la NBA présentaient un considérable taux de succès de 64,45 % en séries éliminatoires. Ce taux de succès a incroyablement chuté à 48,1 % cet été selon le site Sports Reference.

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont remporté le championnat de la NBA en 2020. Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Comment expliquer un revirement pareil?

Les équipes dites receveuses de la LNH et de la NBA ont-elles vu leur avantage du terrain s’évaporer en raison de l’absence de partisans ou parce qu’elles se sont simplement retrouvées dans un environnement qui ne leur était pas familier et qui ne leur conférait, par conséquent, aucun avantage?

Dans la chronique de juin dernier (et citée plus haut), je rapportais les conclusions d’une étude réalisée en 2002 par Richard Pollard. Ce chercheur constatait qu’entre 1987 et 2001, les 37 équipes professionnelles nord-américaines qui avaient emménagé dans de nouveaux stades (des environnements peu familiers) avaient vu leur taux de succès à domicile chuter de 24 % lors de la saison de leur déménagement.

Ce n’est pas rien.

La familiarité avec le stade explique peut-être pourquoi les équipes receveuses de la MLB ont connu cet été l’un des taux de succès les plus élevés des 25 dernières années (55,7 % comparativement à une moyenne de 53,7 % au cours des 25 dernières saisons).

Les matchs de la MLB étaient disputés à huis clos en saison. Le calendrier du baseball majeur était cependant plus conventionnel que dans la LNH et la NBA. Il n’y avait pas de bulle et les formations disputaient des séries de matchs à domicile et des séries à l’étranger comme on le fait habituellement.

Les divisions ont toutefois été réaménagées géographiquement sans tenir compte de la ligue à laquelle les équipes appartenaient. Des équipes de la Ligue nationale ont ainsi disputé un grand nombre de matchs dans des stades de la Ligue américaine qui ne leur étaient pas familiers. Et vice-versa.

On entend souvent que les athlètes professionnels sont des créatures très routinières. Or, leurs habitudes ont été considérablement chambardées au cours des derniers mois, et ces changements semblent avoir considérablement modifié leurs résultats.

Les partisans influencent-ils réellement les performances de leur équipe? Au cours des prochaines années, il sera intéressant de voir quelles conclusions les chercheurs tireront de cet épisode unique dans l’histoire du sport.