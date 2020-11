Simon Kean devra attendre pour un combat de championnat du monde

La nouvelle du choix de Kabayel (20-0, 13 K.-O.) pour le duel prévu à Londres le 5 décembre a été dévoilée par le copromoteur de l'événement, Frank Warren, au micro du webdiffuseur talkSPORT.

Warren a précisé que le clan Kabayel disposait de 24 heures pour accepter l’offre de Fury, sans quoi on passerait à une autre option.

Le boxeur d'origine kurde a déjà servi de partenaire d’entraînement au grand rival de Fury (30-0-1, 21 K.-O.), l’Américain Deontay Wilder (42-1-1, 41 K.-O.), qui lui a fait faux bond dans les négociations vers un troisième affrontement entre les deux géants.

Simon Kean Photo : Radio-Canada

Joint par Radio-Canada Sports, le promoteur Camille Estephan a confirmé l'information.

J’ai eu un appel de l’Angleterre (lundi matin), de la part d’un journaliste très crédible qui m’a dit que le clan Fury avait annoncé qu’ils avaient choisi Kabayel. Simon et Agit étaient les deux finalistes pour le combat , a indiqué Estephan.

Il a ajouté que selon ce que lui a laissé entendre le gérant de Fury, dimanche après-midi, il restait quelques petits détails à régler.

Il y a quand même beaucoup d’écart entre l’offre (de Fury) et les demandes (de Kabayel), tandis que nous, on a une entente de principe par rapport à toutes les grandes lignes , a dit le promoteur, qui veut garder un mince espoir pour son protégé.

De ce fait, si Kabayel accepte de se battre contre Fury, cela signifiera que Simon Kean (19-1, 18 K.-O.) deviendra disponible pour la soirée à huis clos que prépare Eye of the Tiger Management, le 21 novembre, à Rimouski, et pour laquelle Estephan a obtenu le feu de la santé publique.

Il y affronterait Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.) pour le titre de la NABA des poids lourds. Initialement prévu sur la carte du 10 octobre, à Shawinigan, ce duel avait été remis en raison des délais de préparation jugés trop courts par le clan Kean.

La carte comptera cinq combats, dont les deux premiers du tournoi des 4 As, auquel participeront quatre boxeurs de la catégorie des super-légers (140 lb ou 63 kg) : Yves Ulysse Junior (18-2, 9 K.-O.), Steve Claggett (28-6-2, 18 K.-O.), Mathieu Germain (18-1, 8 K.-O.) et David Théroux (16-3, 11 K.-O.).

Le tirage au sort a déjà déterminé que les deux premiers combats de ce tournoi à la ronde mettront aux prises Ulysse à Germain, puis Claggett à Théroux. Les détails complets de la carte seront divulgués plus tard cette semaine.