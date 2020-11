Le Canadien Chase Claypool permet aux Steelers de demeurer invaincus

Associated Press

Ben Roethlisberger a lancé deux passes de touché en deuxième mi-temps pour permettre aux Steelers (7-0) d'effacer un recul de 10 points après la première mi-temps. Après avoir été limité à quatre passes réussies et des gains de 24 verges en première demie, le vétéran de 38 ans a terminé sa journée de travail avec 21 passes réussies en 32 tentatives, et un total de 182 verges par la voie des airs.

De son côté, Lamar Jackson a été victime de deux interceptions et a perdu le ballon en deux occasions. Ces revirements ont permis aux Steelers de demeurer à portée des des Ravens jusqu'au moment où leur attaque se mette en marche.

Jackson a fini le match avec 13 passes réussies en 28 tentatives et des gains de 208 verges. Les deux interceptions représentent le plus fort total contre Jackson depuis que les Steelers en avaient réussi trois contre lui en octobre 2019.

Les deux interceptions se sont avérées cruciales. Dans la première minute du match, Robert Spillane a réalisé une interception et retourné le ballon sur 33 verges jusque dans la zone des but. Alex Hightower a été à l'origine d'un autre touché des Steelers en interceptant une passe de Jackson lors du premier jeu des Ravens en deuxième demie.

Après l'interception de Hightower, Roethlisberger a lancé une passe de touché de 18 verges à Eric Ebron. Les Steelers ont ensuite pris une avance de 21-17 sur une course d'une verge de James Conner.

Après avoir été blanchis lors d'un quart pour la première fois de la saison au troisième quart, les Ravens ont repris l'avance, 24-21, grâce à une passe de trois verges de Jackson à Marquise Brown avec 11:52 à écouler au match.

Roethlisberger a répliqué en dirigeant une poussée offensive de 80 verges qu'il a couronnée en lançant une passe de huit verges à la recrue Chase Claypool, son 5e touché de la saison.

Cinq passes de touché pour Patrick Mahomes

Patrick Mahomes a accumulé des gains de 416 verges par la passe et a réussi cinq passes de touché et les Chiefs de Kansas City ont rossé les Jets de New York 35-9.

Tyreek Hill a terminé le match avec des gains de 98 verges et deux touchés et Travis Kelce a ajouté 109 verges et un majeur.

Mecole Hardman et Demarcus Robinson ont également franchi la ligne des buts pour les Chiefs (7-1), procurant à l'entraîneur-chef Andy Reid la 229e victoire de sa carrière. Cela lui confère le 5e rang dans l'histoire de la NFL à égalité avec Curly Lambeau.

Les Jets ont été limités à 221 verges en attaque et affichent un dossier de 0-8, une première pour l'organisation depuis 1996.

Les Bills font chuter les Patriots à nouveau

Le joueur de ligne défensive Justin Zimmer a frappé le ballon hors des mains de Cam Newton, puis le demi de sûreté Dean Marlowe l'a recouvert à la ligne de 13 des siens avec 31 secondes à faire, confirmant la victoire de 24-21 des Bills de Buffalo face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Zack Moss a inscrit deux majeurs au sol et les Bills présentent un dossier de 6-2 pour une première fois depuis 1993. Tyler Bass a brisé une égalité de 21-21 avec 4:06 à faire grâce à un placement de 28 verges.

Les Bills ont mis fin à une série de sept revers face aux Patriots et les ont battus pour seulement une sixième fois en 41 duels depuis 2000.

Les Patriots ont chuté à 2-5 et ont perdu leurs quatre derniers matchs, leur pire séquence depuis 2002.

Le résultat a été confirmé alors que les Patriots semblaient sur le point d'être en mesure de forcer au moins la présentation d'une prolongation.

Sur un deuxième essai et 10 verges à franchir à partir de la ligne de 19 des Bills, Newton a reçu la remise et a suivi un bloqueur vers sa gauche. Zimmer est arrivé par-derrière et a frappé le ballon hors des mains de Newton. Le ballon a ensuite roulé directement dans les bras de Marlowe.

Ce fut le seul revirement de Newton au cours de la rencontre, une semaine après qu'il eut été cloué au banc dans un revers de 33-6 face aux 49ers de San Francisco.

Newton a réussi 15 de ses 25 passes pour 174 verges de gains aériens. Il a ajouté 54 verges de gains au sol et un majeur.

Autres résultats (semaine 8)