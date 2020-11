Andrey Rublev poursuit sa séquence heureuse à Vienne

Associated Press

Andrey Rublev a décroché son cinquième titre sur le circuit de l'ATP cette saison avec une victoire de 6-4 et 6-4 contre le qualifié Lorenzo Sonego en finale du tournoi de Vienne, dimanche.

Le Russe (no 8) a gagné trois de ses quatre derniers tournois et a porté sa fiche à 7-2 en matchs de championnat. De plus, cette victoire lui permet de se qualifier pour les finales de l'ATP, qui doivent se dérouler à Londres.

Rublev est le premier joueur de cette saison écourtée à obtenir cinq titres, soit un de plus que le no 1 mondial Novak Djokovic. Aucun autre joueur n’a gagné plus de deux tournois de l’ATP.

Sonego disputait sa deuxième finale en carrière, après avoir triomphé à Antalya, en Turquie, en 2019.

L'Italien, 42e joueur mondial, s'était incliné au dernier tour qualificatif il y a une semaine, mais il a obtenu sa place au tableau principal à la suite du désistement de l'Argentin Diego Schwartzman, blessé.

Sonego n'avait pas perdu la moindre manche avant la finale. Il a notamment écrasé Djokovic 6-2 et 6-1 en quarts de finale, vendredi.

En finale, Rublev a dominé le jeu avec ses puissants coups droits très profonds, et il n'a donné qu'un point à ses quatre premiers jeux au service.

Il a toutefois été confronté à deux balles de bris à 5-4, mais il les a sauvées avant de s'adjuger la première manche.

Le deuxième engagement a été chaudement disputé jusqu'à 4-4, lorsque les puissants retours de Rublev lui ont permis d'enregistrer un autre bris.

Rublev, qui n'a pas subi de bris pendant le tournoi, a scellé l'issue de la rencontre au jeu suivant, lorsque le retour de Sonego a raté la cible lors de la première balle de match du Russe.

Avec cette victoire en finale, Rublev a porté sa fiche à 39-7 cette saison, égalant ainsi le total de victoires de Djokovic. Aucun autre joueur n'a récolté plus de 28 victoires.